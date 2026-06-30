La Corte Suprema de Estados Unidos ha propinado duras derrotas a Trump, al tiempo que amplía su poder

En cada uno de estos casos, Trump y su equipo habían traspasado los límites de la autoridad presidencial, incorporando a menudo teorías jurídicas novedosas o rara vez utilizadas para respaldar sus acciones.

La revocación de la ciudadanía por nacimiento por parte de Trump va en contra de más de 125 años de precedentes de la Corte Suprema que interpretan lo que la mayoría de los juristas pensaban que era un lenguaje claro en la constitución estadounidense.

Sus aranceles, que fueron impuestos y retirados por decreto presidencial, chocaron con fallos recientes de la Corte Suprema de que las nuevas políticas importantes debían ser aprobadas explícitamente por el Congreso.

Los intentos de Trump de desplegar la Guardia Nacional fueron un caso poco común de un presidente que intentó hacerlo a pesar de las objeciones de funcionarios locales y estatales. Fue cortado de raíz por el tribunal, que intervino para confirmar el fallo de un tribunal inferior.

Sin embargo, detrás de estos casos emblemáticos había una larga lista de decisiones que proporcionaron a Trump una expansión más gradual –pero sustantiva– de su poder y beneficiaron a sus compañeros conservadores.

“Habrá desviaciones ocasionales, pero creo que este es un tribunal muy fuerte y muy conservador con la concepción más amplia del poder presidencial que jamás hayamos visto”, dijo Kate Shaw, profesora de derecho en la Universidad de Pensilvania.

El lunes, los seis conservadores del tribunal dictaminaron que Trump podía despedir a miembros de agencias federales reguladoras que el Congreso había establecido como “independientes”, basándose únicamente en desacuerdos políticos.

Aunque en una opinión separada, el tribunal creó una excepción para los miembros de la poderosa Reserva Federal, que fija la política monetaria estadounidense, la decisión dará a Trump –y a los futuros presidentes– una mayor influencia sobre vastos sectores de la burocracia federal. Podrán elegir personalmente a quienes determinan las regulaciones laborales, electorales, de comunicaciones, ambientales y financieras.