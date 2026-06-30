Para Israel, la Guerra del 7 de octubre ha terminado efectivamente

La guerra a veces termina de manera decisiva y a veces se desvanece. En el caso de la guerra que Israel ha estado librando en múltiples frentes desde el 7 de octubre de 2023, hay un argumento que sugiere que ahora ha terminado, que finalizó con el alto al fuego firmado entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio. Si es así, este podría ser un momento para hacer un balance. ¿Cómo evaluar estos 984 días y qué viene a continuación?

Por supuesto, los enfrentamientos no han terminado por completo. Las tropas israelíes aún ocupan un poco más de la mitad de la Franja de Gaza y llevan a cabo ataques regulares en el resto del territorio. En Líbano, el ejército ocupa una “zona de seguridad” que se extiende unas 6 millas hacia el interior del país y regularmente intercambia fuego con Hezbollah. Israel continúa ocupando una gran porción del territorio sirio que se apoderó poco después del colapso del régimen de Assad en 2024. El primer ministro Benjamin Netanyahu quisiera reanudar la guerra con Irán con o sin Estados Unidos e incluso podría intentar crear suficientes problemas en Líbano para perturbar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, las posibilidades de que Netanyahu manipule al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para volver a la guerra son escasas. La constante ola de amenazas que Trump lanzó para bombardear a Irán hasta la sumisión hace tiempo que dejó de ser convincente; está claro que quiere llegar a un acuerdo duradero y mientras el Estrecho de Ormuz permanezca abierto, está dispuesto a seguir dialogando. Netanyahu ha sido muy cuidadoso de no poner a prueba demasiado a Trump y arriesgarse a un enfrentamiento. Y, a medida que sus relaciones se vuelven cada vez más tensas, el margen de maniobra del primer ministro se ha reducido. Irán, por su parte, tiene mucho en juego con respecto a Ormuz y al levantamiento de sanciones para permitir que Netanyahu perturbe seriamente sus negociaciones con Washington.

Cuando Hamas irrumpió al otro lado de la frontera desde la Franja de Gaza hace 32 meses en una campaña de asesinatos, pillaje y secuestros, estaba claro que Israel respondería de manera masiva. No solo se trataba de venganza, sino de la necesidad de restaurar su disuasión. Las tácticas previas al 7 de octubre de confiar en la inteligencia para proteger una frontera con poca presencia militar y participar en guerras periódicas limitadas con Hamas (conocido como “cortar el césped”) habían resultado ser un fracaso. Esta vez, Hamas tendría que ser eliminado como una fuerza combatiente.

Pero la misión original se expandió rápidamente en tres direcciones. La primera estuvo impulsada por el componente de extrema derecha del gobierno de Netanyahu, que convirtió el asalto a Gaza en una guerra de venganza, conquista y reasentamiento. Ya no se trataba solo de derrotar a Hamas y rescatar a los rehenes del grupo, sino de revertir lo que la extrema derecha consideraba el error de la retirada original de Israel de Gaza en 2005 y el desmantelamiento de los asentamientos allí. A partir de algún momento en 2024, la guerra se convirtió principalmente en hacer que Gaza fuera inhabitables, allanando el camino para el control israelí permanente y el regreso de los asentamientos. Esto significaba prolongar el asalto mucho después de que su propósito original se hubiera logrado, agotando los recursos humanos y materiales del ejército y causando un daño inmenso a la reputación internacional del país. Netanyahu prometió repetidamente una “victoria total” contra Hamas. En el camino, decenas de miles de palestinos serían asesinados, en su mayoría civiles.

La guerra se expandió de una segunda manera, ya que Netanyahu y el ejército adoptaron una nueva defensa proactiva (incluso agresiva) de las otras fronteras de Israel. No fue suficiente contener la amenaza de Hezbollah y las milicias en Siria porque también podrían intentar sus propias arremetidas del 7 de octubre. Dada la demanda de la guerra en Gaza, esto tomó tiempo en emerger, pero cuando lo hizo, tomó la forma de ocupar partes de Líbano y Siria, una campaña de asesinatos contra el liderazgo de Hezbollah y el infame atentado en septiembre de 2024. Esa faceta de la guerra parecía ser una victoria sin mácula cuando Hezbollah acordó un alto el fuego en noviembre de 2024. Es decir, hasta que los enfrentamientos se reanudaron este marzo en paralelo con la guerra contra Irán. Hezbollah demostró que aún tenía suficiente fuerza para atrapar a Israel en una costosa guerra de desgaste.

La tercera expansión surgió más tarde en 2025 cuando Israel puso su mira en Irán, el patrocinador de Hezbollah y el resto de la llamada Eje de Resistencia. Esto, por supuesto, era una orden mucho más alta. A diferencia de los otros enemigos de Israel, Irán es un país real con una población nueve veces mayor que la de Israel, ubicado a unas 1,100 millas de distancia. Tenía mucho más poder de fuego que los actores no estatales a los que Israel había enfrentado hasta entonces. Netanyahu había soñado durante mucho tiempo con un asalto combinado de Estados Unidos e Israel al país para eliminar su programa nuclear y tal vez incluso al régimen también. Por primera vez, tuvo un presidente de los Estados Unidos que estaba abierto a la idea.

Los dos asaltos que siguieron, en junio de 2025 y en febrero-abril de 2026, degradaron a Irán militarmente y causaron un daño serio a su economía, lo que puede llevar algún día al colapso del régimen. Pero, al menos por ahora, el liderazgo iraní sigue de pie y adoptando una postura dura en lo que respecta a un acuerdo de posguerra. La guerra reveló que podía mantener el Estrecho de Ormuz como rehén. Trump ya ha tenido suficiente de las guerras en Oriente Medio. Incluso si Netanyahu quiere ir por una tercera ronda con Irán, el presidente no lo permitirá. Israel ahora se enfrenta a un Irán que es intocable militarmente.

Había razones válidas para que Israel fuera a la guerra como lo hizo durante los últimos dos años y medio. Pero también había algunas malas, como resultado de consideraciones políticas internas puramente. Netanyahu pudo regresar al poder en las elecciones de 2022 aliándose con la extrema derecha. Si no seguía luchando en Gaza para cumplir las fantasías de reasentamiento de la extrema derecha, Netanyahu temía que sus socios derrocaran su gobierno. También tenía razones personales para continuar la guerra: por mucho que intentara deshacerse de la responsabilidad, Netanyahu no podía dejar de reconocer que la desastrosa respuesta israelí al ataque del 7 de octubre fue suya (o al menos eso pensaba la gran mayoría del público). Esperaba borrar esa mancha con un gran éxito militar.

Impulsada por estos cálculos políticos que la prolongaron y la expandieron, la guerra adquirió costos humanos y políticos crecientes para Israel.

Es cierto que la economía de Israel logró resistir el conflicto, en parte gracias a los descansos periódicos en los enfrentamientos que le dieron la oportunidad de recuperarse y en parte porque el gobierno cubrió muchos de sus costos tomando deuda y a través de la ayuda estadounidense. Pero la economía, también, se verá afectada por los costos de un aumento en el gasto militar en los próximos años, sin posibilidad de continuar endeudándose. El costo humano, por otro lado, ya se evidencia principalmente en términos de la presión del deber militar constante. Sería lo suficientemente desafiante para la población de Israel de solo 10 millones luchar una larga guerra, pero de hecho la mano de obra proviene solo de dos tercios de la población porque los árabes israelíes y los judíos ultraortodoxos no están sujetos al servicio militar obligatorio. Los israelíes que sí prestan servicio todavía están cargados con semanas e incluso meses de servicio de reserva anual, un nivel que simplemente no es sostenible.

La guerra también ha hecho que Israel dependa más de Estados Unidos que quizás en cualquier otro momento de su historia. Comenzó con cantidades sin precedentes de armas y ayuda financiera y, en la fase de Irán, con la participación directa de Estados Unidos en la guerra. Esa dependencia ahora limita la capacidad de Israel para actuar unilateralmente. Trump ya no está dispuesto a financiar conflictos sin fin de Israel y apenas oculta su enojo hacia Netanyahu por involucrarlo en ellos. Mientras tanto, la brutalidad de las ofensivas en Gaza y Líbano ha tenido un gran impacto en la reputación internacional de Israel, tanto en la opinión pública como entre los líderes mundiales. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, no estaba muy lejos de la verdad cuando dijo recientemente que “Trump es el único jefe de estado en todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento”.

El único resultado claramente positivo para Israel de la larga guerra de Netanyahu fue demostrar las capacidades del ejército israelí en inteligencia y ejecución, así como su capacidad para desplegar fuerzas hasta Irán. Pero ese éxito también subrayó los límites del poder militar en ausencia de una estrategia diplomática o expectativas realistas. Los asesinatos selectivos del liderazgo de Irán fueron un logro notable en términos de inteligencia militar, pero pueden haberse convertido en el mayor error político de la guerra al llevar a líderes aún más intransigentes al poder en Teherán. En otros frentes, Netanyahu no pudo o no quiso traducir los éxitos militares en acuerdos políticos. Prefiere mantener al ejército estacionado en Gaza en lugar de permitir que la Junta de Paz de Trump comience los esfuerzos de reconstrucción. Ha dudado en llegar a un acuerdo de seguridad con el gobierno de Ahmed al Sharaa en Siria. Las conversaciones con el gobierno libanés están avanzando, pero solo debido a la fuerte presión de Estados Unidos.

El Plan A de Netanyahu después del 7 de octubre le otorgó a Israel un grado de seguridad al degradar militarmente a Hamas y Hezbollah. Pero, a medida que perpetuaba la guerra, los costos se dispararon y los logros se mantuvieron limitados. Hasta el día de hoy, Netanyahu no tiene un Plan B que se enfoque en la diplomacia y tenga como objetivo sacar a Israel de los enredos que creó. Con elecciones previstas para más adelante este año, es poco probable que se le ocurra uno y corra el riesgo de enfurecer a sus socios de la coalición de extrema derecha, lo que significa que la desagradable tarea de deshacer el daño recaerá en el próximo gobierno.