Copa del Mundo 2026 en vivo: Equipos confirmados de México vs Ecuador y alineaciones completas, canal de TV, transmisión en vivo en línea y estadísticas

México y Ecuador han confirmado sus equipos iniciales para su partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México.

Los anfitriones vencieron a Sudáfrica 2-0, a Corea del Sur 1-0 y a la República Checa 3-0 para llegar a la fase eliminatoria de manera serena.

La Tri perdió 1-0 ante Costa de Marfil y empató 0-0 con Curazao antes de remontar para vencer 2-1 a Alemania, avanzando gracias al gol ganador de Gonzalo Plata en el minuto 77.

El ganador de este partido se enfrentará a Inglaterra o la República Democrática del Congo en los octavos de final en el mismo escenario el lunes (01:00 BST).

De dónde ver México vs Ecuador: canal de TV, transmisión en vivo en línea

El partido del miércoles comienza a las 02:00 BST (21:00 ET del martes / 18:00 PT del martes). En el Reino Unido, la cobertura en vivo por TV es en ITV1.

La transmisión es a través del sitio web de ITV y la aplicación ITVX, que está disponible en una amplia variedad de dispositivos para ver en movimiento.

Estadísticas de la Copa del Mundo 2026: México vs Ecuador

-De las 28 ediciones de este enfrentamiento, México tiene 16 victorias frente a las cuatro de Ecuador (D8). Los últimos tres han terminado en empate. -México ganó su único encuentro previo en la Copa del Mundo con Ecuador 2-1 durante la fase de grupos de 2002, aunque no han ganado en ninguno de sus otros 13 enfrentamientos con equipos sudamericanos en la fase final. -Como nación anfitriona, México ha perdido solo uno de 12 partidos en la Copa del Mundo (G8 E3), una derrota por 4-1 ante Italia en los cuartos de final de 1970. -Julian Quinones podría convertirse en el segundo jugador mexicano en marcar en tres partidos en un solo torneo de la Copa del Mundo, después de Luis Hernández en 1998. -Es la primera vez desde 1986, cuando organizaron la competencia, que México ha disputado tres partidos consecutivos en la Copa del Mundo sin encajar goles. Nunca han mantenido cuatro porterías a cero seguidas en una sola edición. -Este es el segundo partido eliminatorio en la historia de la Copa del Mundo de Ecuador, habiendo perdido 1-0 ante Inglaterra en los octavos de final en 2006. -Ecuador podría ganar dos partidos en un solo torneo de la Copa del Mundo por segunda vez, después de 2006 (vs Polonia y Costa Rica). -Son el segundo equipo en el siglo XXI en empatar sus dos primeros partidos 0-0 pero avanzar a la fase eliminatoria, replicando a Grecia en 2014. -Enner Valencia es el máximo goleador de Ecuador en la Copa del Mundo con seis goles, pero aún no ha marcado en este torneo. -Solo Uruguay (520) y Canadá (488) aplicaron más presiones de alta intensidad en el medio campo del rival que Ecuador (444) durante la fase de grupos.