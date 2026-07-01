La Corte Suprema defiende la ciudadanía por nacimiento, bloquea la orden de Trump

El Tribunal Supremo confirmó el martes el derecho a la ciudadanía para las personas nacidas en los Estados Unidos, rechazando una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba deshacer ese principio constitucional de larga data para los hijos de muchos inmigrantes.

“Los niños nacidos en los Estados Unidos de padres que se encuentran de manera ilegal o temporal ‘están sujetos a la jurisdicción’ de los Estados Unidos y son ciudadanos por nacimiento bajo la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”, dijo la decisión mayoritaria escrita por el Juez Presidente John Roberts.

La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que fue adoptada en 1868, dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

Roberts estuvo acompañado por su colega conservadora la Jueza Amy Coney Barrett, junto con los tres jueces liberales del tribunal, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, en la opinión mayoritaria sobre los fundamentos de la Decimocuarta Enmienda.

Otro conservador, el Juez Brett Kavanaugh, escribió que no creía que la orden ejecutiva de Trump violara la Decimocuarta Enmienda, pero que “contraviene una ley federal” adoptada en 1940 que aborda la ciudadanía de las personas nacidas en los EE. UU.

Los otros tres conservadores en el tribunal, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, todos escribieron opiniones disidentes.

“El Tribunal ha cometido un grave error”, escribió Alito en su disidencia a la decisión en el caso, conocido como Trump v. Barbara.

Los jueces del tribunal señalaron durante los argumentos orales en abril que confirmarían que los individuos nacidos en los Estados Unidos de padres que no son ciudadanos estadounidenses reciben automáticamente la ciudadanía.

Trump asistió a los argumentos orales, siendo el primer presidente en funciones en hacerlo.

Si la orden de Trump hubiera sido confirmada, habría dejado a decenas de miles de bebés nacidos en los EE. UU. cada mes de padres indocumentados o visitantes sin la ciudadanía estadounidense.

“El Tribunal Supremo confirmó la Ciudadanía por Nacimiento, lo cual es lamentable para nuestro país”, escribió Trump en un post en Truth Social reaccionando a la decisión.

“Pero podemos enmendarlo fácilmente en el Congreso a través de la legislación, con el apoyo del Presidente, que se ha determinado durante este proceso”, dijo Trump. “¡No es necesario un largo y engorroso enmienda constitucional! El Congreso debería comenzar HOY a trabajar en poner fin a la costosa e injusta Ciudadanía por Nacimiento para nuestro país. ¡Tendrán mi apoyo completo y total!”.

Cecillia Wang, directora legal nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles, quien argumentó en contra de la orden de Trump ante el Tribunal Supremo, dijo: “Esta victoria pertenece a todos nosotros y al pueblo estadounidense”, en una entrevista con “On the Line” de MS NOW.

“Ya hemos escuchado de nuestros tres clientes, que son los representantes de la clase aquí, que todos han dicho, como hicieron sus amigos, que han estado bajo esta nube donde el presidente de los Estados Unidos estaba tratando de deshacer este derecho fundamental en el que todos los estadounidenses han confiado durante 150 años”, dijo Wang, quien tiene ciudadanía por nacimiento.

“Y todos ellos están satisfechos con esta decisión, y quiero felicitar a todos los que formaron parte de nuestra clase y la clase de demandantes, y nuevamente a todos los estadounidenses que apoyaron la Ciudadanía por Nacimiento”, dijo Wang.

Trump, en su primer día de regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, firmó una orden ejecutiva que buscaba deshacer la ciudadanía por nacimiento.

La orden decía que 30 días después de su entrada en vigencia, los bebés nacidos en los EE. UU. no tenían derecho a recibir documentos de ciudadanía si sus padres habían emigrado ilegalmente o eran trabajadores indocumentados.

Los manifestantes se congregaron en apoyo a la Ciudadanía por Nacimiento fuera de la Corte Suprema de los EE. UU. el 1 de abril de 2026 en Washington, DC.