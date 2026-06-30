Mundial 2026: Ronald Koeman dimite como técnico de Holanda tras la eliminación del Mundial

Ronald Koeman renunció como entrenador de Holanda después de su eliminación de la Copa del Mundo, lo que provocó abusos racistas “espantosos” dirigidos a los jugadores que fallaron los penales.

El equipo de Koeman fue eliminado por Marruecos en la tanda de dieciseisavos de final tras empatar 1-1 en Monterrey.

Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville desaprovecharon sus esfuerzos y fueron objeto de comentarios discriminatorios, racistas y de odio en las redes sociales, afirmó la Real Federación Holandesa de Fútbol (KNVB).

Koeman, de 63 años, renunció a su segunda etapa al frente de la selección nacional e insinuó que podría haber terminado su carrera como entrenador por completo.

dijo en instagram, externo: “Al recordar mi carrera, me siento especialmente orgulloso. He trabajado con clubes y personas que me formaron y me dieron recuerdos que atesoraré toda la vida.

“Todos soñábamos con un Mundial en el que escribiéramos historia. Pero no funcionó. Nadie está más decepcionado que yo por esto.

“Los últimos años me han hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas está librando una dura batalla, tu perspectiva cambia”.

Bartina, la esposa de Koeman, externo ha sido diagnosticada con cáncer de mama.

La KNVB dijo que buscará cargos penales contra cualquiera que haya abusado de sus jugadores.

“Esto nos parece espantoso”, dijo la FA., externo

“Una vez presentada la denuncia, el personal jurídico evalúa si la declaración constituye un delito punible. Esto puede dar lugar a que se presente una denuncia formal ante el Ministerio Público, que luego puede iniciar una investigación penal”.

Los ingleses Marcus Rashford, Bukayo Saka y Jadon Sancho sufrieron abusos tras fallar los penales en la derrota final de la Eurocopa ante Italia en 2021.

Esto llevó a que dos personas fueran condenadas a prisión y otra a recibir una sentencia suspendida.

“El fútbol reúne a millones de personas diferentes, mientras que la discriminación hace exactamente lo contrario. Por tanto, va en contra de todo lo que representa el fútbol”, añadió la KNVB.