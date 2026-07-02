Venezolano rescatado con vida de un sótano derrumbado ocho días después de los terremotos

Un guardia de seguridad de 43 años que sobrevivió a los devastadores terremotos de la semana pasada en Venezuela gracias a una bolsa de aire en la cabina de su estación de trabajo fue sacado del sótano derrumbado de un centro comercial en medio de grandes aplausos de los equipos de rescate internacionales.

Hernán Alberto Gil Flores había estado atrapado durante ocho días bajo los escombros de las Galerías Playa Grande en la ciudad portuaria costera de La Guaira, muy afectada, desde que se produjeron los terremotos consecutivos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 mataron a casi 2.200 personas, hirieron a más de 11.000 y dejaron decenas de miles de desaparecidos.

Gil Flores, que trabajaba como guardia de seguridad nocturno en el centro comercial, estaba dentro de su pequeña cabina de seguridad cuando se produjo el primer temblor violento. Mientras la estructura de hormigón circundante se derrumbaba a su alrededor, su cabina lo protegió de los escombros aplastantes y creó una vital bolsa de aire.

Un equipo especializado de la Cruz Roja Costarricense (CRRC) detectó por primera vez señales de vida y estableció contacto con él el domingo.

“Cuando lo encontramos, nos pidió que no le dijéramos a su esposa que estaba vivo, en caso de que no sobreviviera”, dijo Minyar Collado, miembro del equipo CRRC, a Associated Press.

Equipos de todo el mundo aplauden mientras los rescatistas llevan a Gil Flores en camilla a través de una multitud de personas hasta una ambulancia de la Cruz Roja. Fotografía: Fernando Vergara/AP

Pero, cuatro días después, el jueves, equipos que portaban banderas de todo el mundo aplaudieron mientras los rescatistas llevaban a Gil Flores en una camilla cubierta con una lona naranja a través de una multitud de personas hasta una ambulancia de la Cruz Roja. Un grupo de hombres con uniformes rojos del CRRC se abrazaron y rieron aliviados.

La esposa de Gil Flores, Gusbimar González, dijo que su desesperación había dado paso a la esperanza cuando supo que él todavía estaba vivo. “Vi un rayo de luz en la oscuridad”, dijo González.

La operación fue coordinada por un equipo de búsqueda y rescate urbano de bomberos chilenos, que trabajaron las 24 horas del día con equipos de especialistas de Estados Unidos, Portugal y México, entre otros.

Los rescatistas tuvieron que sortear condiciones estructurales muy inestables, lluvias torrenciales y réplicas persistentes para llegar al túnel hasta Gil Flores. Usaron una cámara telescópica para mantener un contacto constante con él, pasando agua y nutrientes líquidos a través de un eje estrecho para mantenerlo hidratado durante los últimos tres días de la extracción.

María Paz Campos, una bombera veterana de Chile, habló con el guardia de seguridad durante toda la operación y lo mantuvo tranquilo durante las últimas horas del rescate el jueves.

Rescatistas con el perro que ayudó a encontrar a Hernán Alberto Gil Flores. Fotografía: Federico Parra/AFP/Getty Images

En un vídeo publicado por los bomberos chilenos horas antes del rescate, se veía a Gil Flores dibujando, aparentemente para pasar el tiempo. Luego, Campos le dijo amablemente que mirara a la cámara y que usara gafas protectoras.

“Necesito que mantengas las gafas puestas para evitar que las pequeñas partículas que caen entren en tus ojos”, le dijo.

Si bien ha habido algunos rescates sorprendentes, incluidos los de Gil Flores y un niño de tres años que fue sacado de los escombros el martes, las esperanzas de encontrar muchos más sobrevivientes están disminuyendo rápidamente.

Gráfico de bucle

La mayoría de los edificios derrumbados en La Guaira, justo al norte de Caracas, han sido marcados con la letra D de “fallecido”, un aviso de que habían sido registrados sin encontrar signos de vida.

La atención se centra ahora en la supervivencia de quienes escaparon de los terremotos. Muchas personas se encuentran sin hogar y los alimentos y el agua escasean.

También ha habido informes generalizados de robo, que han provocado la ira pública por la respuesta de las autoridades venezolanas a uno de los peores terremotos en la historia de América Latina. El miércoles, cuatro agentes de policía fueron detenidos tras ser sorprendidos por vecinos robando objetos de valor entre los escombros.

La atención se centra ahora en la supervivencia de quienes escaparon de los terremotos. Muchas personas se encuentran sin hogar y los alimentos y el agua escasean. Fotografía: Miguel Gutiérrez/EPA

Las colas para recibir ayuda son cada día más largas y muchas personas sobreviven gracias a la buena voluntad de los voluntarios y las donaciones de sus conciudadanos.

“Aquí no recibimos nada hasta anoche cuando empezaron a traer agua”, dijo Fátima Berroteran, de 56 años, que ha estado durmiendo con su familia en un estacionamiento desde que su casa en un complejo de rascacielos en La Guaira sufrió graves daños.

El martes, el Programa Mundial de Alimentos solicitó 50 millones de dólares (37,4 millones de libras), afirmando que unas 500.000 personas en Venezuela necesitarían ser alimentadas durante tres meses.

Los temores a las enfermedades también están aumentando, y la Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación por la posibilidad de que se produzcan brotes de enfermedades mientras las estresadas y dañadas instalaciones de salud de Venezuela luchan por hacer frente a las consecuencias de los terremotos.

Los datos satelitales sugieren que más de 58.000 edificios en Venezuela pueden haber resultado dañados o destruidos por los terremotos. Fotografía: Jesús Vargas/Getty Images

El análisis preliminar de datos satelitales sugiere que más de 58.000 edificios pueden haber resultado dañados o destruidos en los dos terremotos, eclipsando las estimaciones oficiales. El lunes, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que 855 edificios habían resultado dañados, incluidos 189 “derrumbes totales”.

La Associated Press y la Agence France-Presse contribuyeron informar