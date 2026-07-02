Rusia bombardea Kyiv en uno de los mayores ataques de guerra, al menos 21 personas muertas

Rusia bombardea Kyiv en uno de los mayores ataques de guerra, al...

Rusia lanzó cientos de drones y docenas de misiles contra la capital de Ucrania, Kiev, en las primeras horas del jueves, matando al menos a 21 personas, hiriendo a muchas más y dañando alrededor de 130 edificios en uno de los mayores ataques de la guerra.

Múltiples explosiones sacudieron el centro de Kiev y resonaron en toda la capital durante toda la noche, mientras miles de residentes corrían a refugios antiaéreos y estaciones de metro subterráneas. En el cielo se formaron enormes columnas de humo.

El ataque fue el más mortífero en Kiev desde al menos mayo, y la amplia destrucción en toda la extensión de la capital tenía poco precedente incluso en una guerra que ya lleva cinco años.

El presidente Volodymyr Zelenskiy, quien acortó su visita a Irlanda y regresó apresuradamente a casa, visitó un sitio en la orilla izquierda de la ciudad donde un edificio residencial de nueve pisos estaba medio destruido. Él culpó parcialmente la destrucción a un fallo de los aliados en entregar las defensas aéreas prometidas.

“Si nuestros socios hubieran cumplido con sus promesas de manera oportuna, creo que podríamos haber salvado más hogares y vidas hoy”, dijo Zelenskiy, quien lucía cansado y visiblemente frustrado. “Todo lo que pedimos a nuestros socios es simplemente hacer lo que hemos acordado. Ni siquiera estamos pidiendo más”.

Rusia lanzó 74 misiles y 496 drones durante la noche, dijo la Fuerza Aérea ucraniana. Yuri Ihnat, el portavoz de la Fuerza Aérea, dijo que el número de misiles balísticos era inusualmente alto y la tasa de intercepción para ellos era baja. Ucrania ha tenido problemas con la escasez de misiles Patriot en los últimos meses.

El Ministerio de Defensa de Rusia, en una publicación en Telegram, dijo que su “ataque masivo” utilizando armas lanzadas desde tierra, aire y mar de largo alcance de alta precisión y drones golpeó instalaciones militares y energéticas, así como aeropuertos en Kiev y otras ubicaciones.

Moscú dijo que los ataques fueron en represalia por ataques de drones ucranianos en Rusia. Kiev, que ha intensificado los ataques en las últimas semanas contra el suministro de combustible doméstico de Rusia, dijo haber golpeado una refinería de petróleo durante la noche en la región rusa de Nizhny Novgorod, donde el gobernador informó de una persona muerta en un ataque a una instalación industrial.

El Kremlin dijo que los comandantes militares rusos habían informado al presidente Vladimir Putin sobre los ataques rusos, agregando que Moscú continuaría aumentando la presión sobre Ucrania para lograr sus objetivos de guerra.

DÍA DE DUELO ANUNCIADO EN KIEV

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, anunció un día de duelo en Kiev para el viernes. Dijo que se registraron daños en toda la ciudad de alrededor de 3 millones de personas, con algunos edificios muy dañados.

Katarina Mathernova, embajadora de la UE en Ucrania, dijo que “Rusia desató el infierno en Kiev” durante la noche y había golpeado alojamientos utilizados por personal diplomático. Dijo que los diplomáticos no resultaron heridos, pero sus pertenencias quedaron dañadas en el incendio que consumió el edificio.

Más de 600 rescatistas estaban revisando los escombros en varios sitios de la ciudad y el trabajo continuaría durante la noche, dijeron las autoridades de servicios de emergencia.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que más de 90 personas, incluidos niños, paramédicos y conductores de una estación de ambulancias, resultaron heridas y que algunas personas seguían atrapadas dentro de edificios residenciales dañados.

“Nuestra casa está en llamas. Oleg estaba sacando a nuestro vecino de la casa en llamas, mientras yo llamaba a todos los servicios de emergencia durante las explosiones”, dijo Iryna Plekhova, residente de Kiev, en Facebook, publicando una foto de un edificio de apartamentos medio destruido sin ventanas.

“No tenemos un apartamento más”.

El Instituto Nacional de Bioquímica estaba entre muchos edificios dañados: su laboratorio de bioquímica de última generación y otras oficinas quedaron destrozadas durante el ataque.

“Esto es una catástrofe para la ciencia médica y biológica de Ucrania”, dijo el biólogo Yurii Danylovych a Reuters.

El vecino de Ucrania, Polonia, miembro de la OTAN y la UE, desvió brevemente aviones de combate como medida preventiva. Finlandia también emitió brevemente una zona de restricción de aviación temporal en el golfo de Finlandia oriental, dijeron sus fuerzas de defensa.

SE NECESITA MÁS PRESIÓN SOBRE RUSIA

Después de años en los que Ucrania sufrió la carga de ataques implacables de largo alcance desde Rusia, Kiev ha intensificado sus propios ataques más profundamente en territorio ruso en los últimos meses, principalmente golpeando objetivos energéticos. Eso ha desencadenado una crisis de combustible en Rusia, obligando al tercer mayor productor de petróleo del mundo a importar gasolina desde lugares tan lejanos como India.

Rusia ha respondido con una campaña aérea intensificada contra ciudades ucranianas, el mes pasado golpeando una catedral de mil años de Kiev que es fundamental para la fe ortodoxa en ambos países.

Kaja Kallas, jefa de política exterior de la UE, dijo que solo un apoyo militar sostenido a Ucrania y una mayor presión sobre Moscú podrían ayudar a detener los ataques rusos.

“Hoy, propondré sancionar a más entidades que apoyan el complejo militar-industrial de Rusia en respuesta a los ataques”, dijo en una publicación en X. “Cuanto más ataque Moscú a civiles, más sanciones deben imponerse”.

Zelenskiy ha propuesto conversaciones de paz con Putin, las cuales el líder del Kremlin ha rechazado. Zelenskiy dijo que los negociadores ucranianos y estadounidenses habían mantenido conversaciones en los últimos dos días, y que esperaba tener una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de una cumbre de la OTAN en Turquía la próxima semana.

Rusia ha matado a miles de civiles ucranianos en ataques en Kiev y otras ciudades ucranianas desde que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Moscú niega atacar intencionadamente a civiles, pero dice que los ataques a lo que describe como infraestructura civil son legítimos porque perjudican la capacidad de Ucrania para librar la guerra.

Kiev también ha lanzado ataques contra Rusia y Ucrania ocupada por Rusia en una escala mucho menor.