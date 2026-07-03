Fotos: Fanáticos se reúnen en el Área de la Bahía para el partido de la Copa Mundial entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina

Desde fiestas de observación fuera del estadio en Santa Clara hasta lugares de reunión en todo el Área de la Bahía de San Francisco, los seguidores de los equipos de Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina se reunieron para un partido de la Copa Mundial de la FIFA que terminó con una victoria estadounidense por 2-0 y un lugar en los octavos de final. Desde la anticipación previa al partido hasta las celebraciones posteriores al partido para los fanáticos estadounidenses, las fotógrafas Beth LeBerge y Gina Castro de la estación miembro KQED documentaron la anticipación, la comunidad y la celebración.

alternar título Beth LaBerge/KQED

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alternar título Gina Castro para KQED

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