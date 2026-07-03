Fotos: Fanáticos se reúnen en el Área de la Bahía para el partido de la Copa Mundial entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina

Desde fiestas de observación fuera del estadio en Santa Clara hasta lugares de reunión en todo el Área de la Bahía de San Francisco, los seguidores de los equipos de Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina se reunieron para un partido de la Copa Mundial de la FIFA que terminó con una victoria estadounidense por 2-0 y un lugar en los octavos de final. Desde la anticipación previa al partido hasta las celebraciones posteriores al partido para los fanáticos estadounidenses, las fotógrafas Beth LeBerge y Gina Castro de la estación miembro KQED documentaron la anticipación, la comunidad y la celebración.
Shannon Malone aplaude antes de marchar hacia el estadio del Área de la Bahía de San Francisco para el partido de la Copa Mundial de la FIFA entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina en Santa Clara, California, el 1 de julio de 2026.
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Los aficionados de Bosnia-Herzegovina caminan hacia el estadio del Área de la Bahía de San Francisco antes del partido.
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Brenda Moss y su hija Rome, de 8 años, frente al estadio del Área de la Bahía de San Francisco.
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Los aficionados caminan hacia el estadio del Área de la Bahía de San Francisco antes del partido.
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Los fanáticos del equipo nacional masculino de fútbol de EE. UU. aplauden antes de marchar hacia el estadio del Área de la Bahía de San Francisco para ver el partido.
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Irma Aguirre y su hijo Leo, de 7 años, ambos fanáticos de Bosnia-Herzegovina, posan para una fotografía en Thrive City en San Francisco.
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Los fanáticos del equipo nacional masculino de fútbol de EE. UU. miran con suspenso en Thrive City en San Francisco.
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Los aficionados de Bosnia ven el partido en Clara’s Junction, cerca del estadio del Área de la Bahía de San Francisco en Santa Clara.
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Chicken Meets Rice, un restaurante cerca del estadio del Área de la Bahía de San Francisco, organizó una fiesta de observación.
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Melita Advic lleva un tatuaje en la cara de Bosnia-Herzegovina en la mejilla mientras espera el inicio del partido en una fiesta de observación en Thrive City en San Francisco.
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Irma Aguirre luce sus uñas de Croacia y Bosnia-Herzegovina.
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Jenny Wen celebra la victoria de Estados Unidos fuera del estadio de Santa Clara.
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Naseem Farooqi celebra la victoria del equipo estadounidense al salir del estadio de Santa Clara.
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