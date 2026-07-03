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Fotos: Fanáticos se reúnen en el Área de la Bahía para el partido de la Copa Mundial entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina

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Gabriel Sánchez
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Desde fiestas de observación fuera del estadio en Santa Clara hasta lugares de reunión en todo el Área de la Bahía de San Francisco, los seguidores de los equipos de Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina se reunieron para un partido de la Copa Mundial de la FIFA que terminó con una victoria estadounidense por 2-0 y un lugar en los octavos de final. Desde la anticipación previa al partido hasta las celebraciones posteriores al partido para los fanáticos estadounidenses, las fotógrafas Beth LeBerge y Gina Castro de la estación miembro KQED documentaron la anticipación, la comunidad y la celebración.

Fotos: Fanáticos se reúnen en el Área de la Bahía para el partido de la Copa Mundial entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina

Shannon Malone aplaude antes de marchar hacia el estadio del Área de la Bahía de San Francisco para el partido de la Copa Mundial de la FIFA entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina en Santa Clara, California, el 1 de julio de 2026.

Beth LaBerge/KQED


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Los aficionados de Bosnia-Herzegovina caminan hacia el estadio del Área de la Bahía de San Francisco antes del partido.

Los aficionados de Bosnia-Herzegovina caminan hacia el estadio del Área de la Bahía de San Francisco antes del partido.

Beth LaBerge/KQED


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Brenda Moss y su hija Rome, de 8 años, frente al Estadio del Área de la Bahía de San Francisco.

Brenda Moss y su hija Rome, de 8 años, frente al estadio del Área de la Bahía de San Francisco.

Beth LaBerge/KQED


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Los fanáticos caminan hacia el estadio del Área de la Bahía de San Francisco antes del partido.

Los aficionados caminan hacia el estadio del Área de la Bahía de San Francisco antes del partido.

Beth LaBerge/KQED


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Los fanáticos del equipo nacional masculino de fútbol de EE. UU. aplauden antes de marchar hacia el estadio del Área de la Bahía de San Francisco para el partido de la Copa Mundial de la FIFA entre EE. UU. y Bosnia Herzegovina en Santa Clara, California, el 1 de julio de 2026.

Los fanáticos del equipo nacional masculino de fútbol de EE. UU. aplauden antes de marchar hacia el estadio del Área de la Bahía de San Francisco para ver el partido.

Beth LaBerge/KQED


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Irma Aguirre y su hijo Leo, de 7 años, ambos fanáticos de Bosnia-Herzegovina, posan para una fotografía en Thrive City en San Francisco.

Irma Aguirre y su hijo Leo, de 7 años, ambos fanáticos de Bosnia-Herzegovina, posan para una fotografía en Thrive City en San Francisco.

Gina Castro para KQED


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Gina Castro para KQED

Los fanáticos del equipo nacional masculino de fútbol de EE. UU. observan en suspenso durante una fiesta de observación en Thrive City en San Francisco.

Los fanáticos del equipo nacional masculino de fútbol de EE. UU. miran con suspenso en Thrive City en San Francisco.

Gina Castro para KQED


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Gina Castro para KQED

Los aficionados de Bosnia ven el partido en Clara's Junction, cerca del estadio del Área de la Bahía de San Francisco en Santa Clara.

Los aficionados de Bosnia ven el partido en Clara’s Junction, cerca del estadio del Área de la Bahía de San Francisco en Santa Clara.

Beth LaBerge/KQED


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Chicken Meets Rice, un restaurante cerca del estadio del Área de la Bahía de San Francisco, organizó una fiesta de observación.

Chicken Meets Rice, un restaurante cerca del estadio del Área de la Bahía de San Francisco, organizó una fiesta de observación.

Beth LaBerge/KQED


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Melita Advic lleva un tatuaje en la cara de Bosnia-Herzegovina en la mejilla mientras espera el inicio del partido en una fiesta de observación en Thrive City en San Francisco.

Melita Advic lleva un tatuaje en la cara de Bosnia-Herzegovina en la mejilla mientras espera el inicio del partido en una fiesta de observación en Thrive City en San Francisco.

Gina Castro para KQED


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Gina Castro para KQED

Irma Aguirre luce sus uñas de Croacia y Bosnia-Herzegovina.

Irma Aguirre luce sus uñas de Croacia y Bosnia-Herzegovina.

Gina Castro para KQED


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Gina Castro para KQED

nny Wen celebra la victoria de Estados Unidos fuera del estadio de Santa Clara.

Jenny Wen celebra la victoria de Estados Unidos fuera del estadio de Santa Clara.

Beth LaBerge/KQED


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Naseem Farooqi celebra la victoria del equipo estadounidense al salir del estadio de Santa Clara.

Naseem Farooqi celebra la victoria del equipo estadounidense al salir del estadio de Santa Clara.

Beth LaBerge/KQED


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