Irán advierte a los barcos contra el uso de rutas no aprobadas en el Estrecho de Hormuz

Irán advierte a los barcos contra el uso de rutas no aprobadas...

El comando militar de Irán ha amenazado a los barcos que intenten cruzar el Estrecho de Hormuz utilizando rutas no aprobadas con una “respuesta contundente”, lo que arroja nuevas dudas sobre el flujo comercial en este paso crítico para los suministros energéticos mundiales.

La amenaza fue emitida por la sede central de Khatam al-Anbiya de Irán el jueves, un día después de que los mediadores cataríes elogiaran las negociaciones indirectas entre funcionarios estadounidenses e iraníes como un “progreso positivo” hacia un acuerdo de paz.

“Cualquier incumplimiento o desprecio de los protocolos de navegación de la República Islámica de Irán en el Estrecho de Hormuz será respondido de inmediato y con fuerza por las fuerzas armadas, y pondrá en peligro la seguridad de los barcos infractores”, dijo el comando militar en una declaración reportada por la agencia de noticias semioficial Tasnim del país.

El Estrecho de Hormuz, que facilitaba alrededor de un quinto del comercio global de petróleo y gas natural licuado antes de que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Irán a fines de febrero, se ha convertido en un punto de discordia en las conversaciones entre Washington y Teherán, que buscan convertir su frágil alto el fuego en una paz duradera.

A pesar de que Irán acordó hacer sus “mejores esfuerzos” para garantizar el paso seguro de los barcos en el estrecho en el memorando de entendimiento que firmó con Estados Unidos el 17 de junio, Teherán ha amenazado repetidamente con atacar a los barcos que no utilicen su ruta preferida cerca de la costa iraní.

Al menos 49 ataques a buques comerciales se han registrado en el estrecho desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, según MarineTraffic.

La mayoría de esos incidentes, incluidos los ataques con drones a un carguero con bandera de Singapur y un buque mercante con bandera de Panamá el jueves y el sábado, respectivamente, han sido atribuidos a Teherán.

Aunque los tránsitos a través de la vía navegable han aumentado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, firmaron su memorando de entendimiento el 17 de junio, siguen estando muy por debajo de las aproximadamente 130 cruces diarias que tenían lugar antes del conflicto.

Al menos 45 buques cruzaron el estrecho el miércoles, frente a los 34 del martes, según datos de MarineTraffic.

Después de caer a niveles previos a la guerra el jueves por informes de conversaciones productivas en Doha, los precios del petróleo se mantuvieron mayormente estables al abrir los mercados en Asia el viernes.

Los futuros del Brent para entrega en agosto se situaron en $72.07 por barril a las 02:30 GMT, luego de caer por debajo de los $71 por primera vez desde la guerra el día anterior.