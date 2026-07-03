El héroe que regresa Leandro Bolmaro lidera la remontada de Argentina

MONTEVIDEO (Uruguay) – Leandro Bolmaro está de regreso con venganza. Después de ponerse la camiseta de la Selección Argentina por última vez en febrero de 2024, el jugador de 25 años anotó 22 puntos para llevar a su país a una victoria como visitante por 91-76 contra Uruguay en el Antel Arena de Montevideo.

El talentoso lateral, que vio poca acción en dos temporadas de la NBA con los Minnesota Timberwolves y los Utah Jazz, dio un giro a su carrera en Italia en los últimos tiempos y ofreció un espectáculo el jueves por la noche. Acertó 8 de 11 tiros de campo, incluidas marcas perfectas en la línea de tiros libres y en el arco de tres puntos. El cordobés sumó 3 asistencias y un par de rebotes para un índice de valoración de 21, el más alto del equipo. Bolmaro anotó 13 de sus 22 en un tercer cuarto fundamental donde Argentina convirtió un déficit de 8 puntos en una ventaja de 9 puntos.

Uruguay se acercaría a una canasta a principios del último cuarto antes de que Argentina cerrara con una racha de 22-9. El equipo local luchó valientemente gracias a una actuación magistral de Joaquín Rodríguez, quien lideró a su país con un doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes. Disparó 6 de 12 tiros de campo, incluidos 3 de 8 desde larga distancia y agregó 5 asistencias y 2 robos para un índice de eficiencia de 27, el más alto del juego. Santiago Vescovi (14 puntos y 7 rebotes) y Emiliano Serres (12 puntos con un 50 por ciento de tiros de campo) también anotaron en dobles dígitos.

La ofensiva de Argentina se calentó a medida que avanzaba el juego y terminaron lanzando un 47,6 por ciento desde el campo. Hicieron 11 triples y dieron 18 asistencias en 10 pérdidas de balón. Mientras tanto, Uruguay tuvo una pequeña ventaja en puntos en la pintura (38-34) y anotó 14 puntos tras los fallos de Argentina. Facundo Campazzo (18 puntos y 5 rebotes) falló un triple al sonar la chicharra que habría ampliado la ventaja a 18 puntos y le habría dado a su país la ventaja en el enfrentamiento cara a cara, donde ambos equipos ahora cuentan con récords idénticos de 4-1. Al final, el equipo local logró “defender” la ventaja de 17 puntos que obtuvo en su victoria sobre Argentina a finales de febrero. Esto mantiene al equipo de Gerardo Jauri en la cima del Grupo D y asegurarían el primer lugar con una victoria por cualquier margen contra Cuba el domingo. Ambos equipos ya habían conseguido sus billetes para la siguiente ronda.

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