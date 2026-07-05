Tyrique George: Everton acuerda un trato de £24m por delantero del Chelsea después de préstamo

El Everton ha llegado a un acuerdo por un valor de hasta 24 millones de libras, incluyendo bonificaciones, para fichar al extremo del Chelsea, Tyrique George.

El joven de 20 años pasó la segunda mitad de la temporada pasada en Merseyside, con un préstamo y opción de compra permanente por 25 millones de libras.

El Everton ha renegociado la tarifa inicial a 18 millones de libras con 6 millones restantes en bonificaciones basadas en la calificación europea y apariciones, mientras que el Chelsea ha incluido una cláusula de venta del 15%.

George disputó 11 partidos para el Everton, comenzando una vez, pero impresionó al entrenador David Moyes, quien lo calificó como un “excelente chico con una excelente ética de trabajo” al final de su periodo inicial de cuatro meses en el club.

George, internacional Sub-21 de Inglaterra que proviene de la academia del Chelsea, ha estado disponible para transferencia durante los últimos 12 meses, habiendo mantenido conversaciones con el RB Leipzig el verano pasado, mientras que un traspaso de 22 millones de libras al Fulham colapsó en el día de cierre del mercado en septiembre de 2025.

Con el acuerdo ahora sujeto a términos personales y un examen médico, George está a punto de convertirse en el segundo fichaje del Everton este verano tras un acuerdo de 16 millones de libras, sin incluir bonificaciones, para fichar a Hayden Hackney procedente del Middlesbrough.

Además, el mediocampista ofensivo alemán Merlin Rohl ha convertido su préstamo del SC Freiburg en una transferencia permanente tras una exitosa etapa la temporada pasada, mientras que Idrissa Gana Gueye y Seamus Coleman han partido al finalizar sus contratos.