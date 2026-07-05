Pastor liberado de prisión en China semanas después de que Trump solicitara su liberación.

WASHINGTON – Un pastor de una prominente iglesia clandestina que fue detenido en China en octubre ha sido liberado, menos de dos meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara su caso al reunirse con el líder chino Xi Jinping en Beijing, informaron su familia y defensores de derechos humanos el sábado.

El Pastor Ezra Jin Mingri llegó a Los Ángeles y “finalmente se reunió con su familia,” escribió Frances Hui del Comité por la Libertad en la Fundación de Hong Kong. Él y otros 17 líderes de la iglesia clandestina Zion fueron detenidos en octubre en una de las mayores represiones de una iglesia única en décadas en China, lo que generó preocupaciones sobre una escalada en la limitación de la libertad religiosa por parte del gobierno.

Un comunicado familiar dijo que la liberación de Jin sucedió muy rápidamente. Agradeció a Trump y dijo que saben que la liberación no habría sido posible sin la intervención directa de Xi.

“Esperamos que esto sea una señal de un giro positivo para las personas de fe en China y las relaciones entre nuestras dos naciones,” dijo el comunicado.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

El caso de Jin cobró relevancia después de que Trump, de regreso de una visita de estado a Beijing en mayo, dijo que planteó con Xi tanto las detenciones del pastor como la del activista de Hong Kong Jimmy Lai, encarcelado.

“Dijo que va a considerar fuertemente al pastor,” dijo Trump a los reporteros en su vuelo. Pero, dijo, Xi le dijo que el caso de Lai “sería difícil.”

Lai, de 78 años, ex magnate de la confección y editor de un tabloide de Hong Kong crítico con Beijing, fue condenado a 20 años de cárcel en febrero.

Los activistas celebraron la liberación de Jin pero también recordaron a otros líderes religiosos que aún están detenidos.

“Al menos 8 miembros de la Iglesia Zion siguen detenidos en China,” escribió Maya Wang de Human Rights Watch. “Todos deberían ser liberados.”

La Iglesia Zion es una de las iglesias clandestinas o domésticas más grandes de China que no están registradas con las autoridades. Desafían el requisito de que los creyentes adoren solo en congregaciones registradas.

El Partido Comunista gobernante, que es oficialmente ateo, ve la religión organizada como una amenaza potencial para su dominio. Bajo Xi, las autoridades chinas han apelado a “sinicizar” la religión exigiendo lealtad al partido.

“Mi padre fundó Sion para adorar libremente en una iglesia que ponía a Dios como el único jefe de nuestra iglesia, al igual que muchos cristianos fieles en todas partes,” dijo su hija Grace Jin Drexel, que vive en Estados Unidos, a un comité del Congreso en noviembre.

Jin llevó a su familia a Estados Unidos después de que las autoridades apuntaran a la Iglesia Zion en 2018, pero decidió regresar a pesar de los riesgos. Su hija dijo el otoño pasado que no había visto a su padre en seis años.

Moritsugu reportó desde Beijing. Will Weissert en Washington contribuyó a este informe.

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