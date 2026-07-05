Campeonato de Naciones: Gales se prepara para tomar el vuelo para duras pruebas en Argentina y Sudáfrica

Tandy dice que su equipo no tendrá excusas por ningún desafío logístico.

“Vamos a afrontar dos pruebas increíbles con un entrenamiento limitado, pero será una prueba única para nosotros”, afirmó el seleccionador de Gales.

“Probablemente tendremos una sesión juntos en Argentina porque habrá vuelos separados allí.

“Luego, en Sudáfrica, podríamos conseguir dos, pero es algo que estamos analizando”.

Gales ha seleccionado un equipo itinerante de 33 personas y el agitado programa significa que podría haber cambios en la selección con muchos jugadores teniendo tiempo de juego.

“Nos estamos volviendo más competitivos, así que hay ciertas posiciones en las que probablemente podamos manejar las cosas porque son físicas”, dijo Tandy.

La presión habrá disminuido sobre Gales tras la victoria contra Fiji, pero Tandy dice que su equipo no se concentrará en los acontecimientos en el Cardiff City Stadium.

“Este Test Match de rugby es duro”, dijo Tandy.

“Vamos a saborear la victoria pero no nos dejaremos llevar por nada ni miraremos hacia afuera”.

Argentina quedará herida tras su derrota en un thriller de 12 intentos contra Escocia, pero Gales no necesitará que le recuerden la victoria 52-28 que les infligieron los Pumas en el primer partido de Tandy como entrenador en jefe en noviembre de 2025.