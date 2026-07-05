Wimbledon 2026: Serena Williams es ‘parecida a Ronaldinho’, pero ¿podrá ganar partidos de Grand Slam?

El regreso de Serena Williams a Wimbledon no terminó como ella hubiera querido, o como muchos de nosotros esperábamos.

Pero para mí, todavía quedaban muchos aspectos positivos que sacar.

Si Serena decide jugar el US Open el próximo mes, como espero que lo haga, entonces creo que su primer partido individual desde 2022 demostró más que suficiente para sugerir que puede ganar partidos en el WTA Tour y en Flushing Meadows durante las próximas semanas.

Aunque perdió ante Maya Joint de Australia en Wimbledon, donde sufrió una lesión en la rodilla que le impidió una aparición en dobles con su hermana Venus, en realidad pensé que jugó lo suficientemente bien como para dejarnos preguntándonos si hay más en su regreso.

Ver a Serena me recordó a un futbolista legendario como Ronaldinho. Puede que el movimiento ya no sea lo que era antes, pero el talento y la habilidad natural son inconfundibles.

El talento de élite no desaparece simplemente, y la sincronización y los tiros de Serena siguen siendo excepcionales.

Ha hablado abiertamente de volver a jugar para su familia, pero Serena es una feroz competidora.

No puedo imaginar que siga jugando simplemente por las apariencias si su cuerpo no le permite competir o si los resultados no están ahí. Ella no está hecha así.

Creo que la temporada norteamericana sobre canchas duras dará una indicación más clara de su situación física, solo en términos de las condiciones en las que juegan.

Eventos como Washington o Cincinnati son increíblemente calurosos e increíblemente húmedos. El US Open también puede ser lo mismo.