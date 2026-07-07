Versant acuerda comprar la compañía de simuladores de golf Full Swing por $530 millones

Versant Media Group, propietaria de redes de cable como CNBC, MS NOW y Golf Channel, ha acordado adquirir la empresa de simulación de golf Full Swing de la firma de capital privado Bruin Capital por unos $530 millones en efectivo.

El acuerdo sigue un modelo que el CEO Mark Lazarus ha delineado a los inversores desde que Versant comenzó a cotizar como empresa pública en enero, tras su separación de Comcast.

Versant ha estado invirtiendo en negocios de medios no tradicionales que amplían el alcance de las marcas que ya posee. A principios de este año, la empresa adquirió StockStory, una plataforma tecnológica impulsada por inteligencia artificial que proporciona análisis financieros, información de mercado y recomendaciones de acciones para CNBC.

El negocio de golf de la empresa ya posee la plataforma de medios digitales GolfPass y la empresa de reservas de tee-times GolfNow. En mayo, Versant informó que los ingresos de su negocio de plataformas, que incluye GolfNow, Fandango y algunas unidades directo al consumidor recientemente lanzadas, aumentaron un 9.5% a $192 millones. La compañía ha destacado su crecimiento en sus unidades de noticias y deportes. Los ejecutivos han dicho que su objetivo es reequilibrar la mezcla de ingresos de Versant para que eventualmente el 50% provenga de negocios digitales, de plataforma, de suscripción, respaldados por publicidad y transaccionales.

“Full Swing es exactamente el tipo de plataforma estratégica que refleja cómo estamos construyendo Versant: invirtiendo en nuestros mercados principales, ampliando el alcance de nuestras marcas icónicas y creando nuevas formas de servir a audiencias apasionadas,” dijo Lazarus en un comunicado.

Full Swing desarrolla y vende simuladores de golf y béisbol para consumidores, tiendas de artículos deportivos e instalaciones de entrenamiento atlético. Tanto atletas recreativos como profesionales utilizan la tecnología. Bruin Capital adquirió Full Swing en 2021 por $160 millones, informó Sportico en su momento.

“Unirnos a Versant nos brinda la escala y distribución para llevar nuestra tecnología a aún más golfistas, atletas y fanáticos,” dijo en la declaración el CEO de Full Swing, Ryan Dotters. Dotters permanecerá en Versant y reportará a Will McIntosh, presidente de plataformas digitales y proyectos.

La transacción debería cerrarse antes del 31 de diciembre, anunciaron las compañías en un comunicado.

– CNBC’s Lillian Rizzo contribuyó a este artículo.