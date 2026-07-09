Un aeropuerto de Florida cambia oficialmente el nombre de Trump. ¿Qué puede ganar?

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Roberto Schmidt/Getty Images

Es oficial: el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump está abierto al público.

La instalación del sur de Florida se llamó Aeropuerto Internacional de Palm Beach durante más de medio siglo hasta el jueves, cuando entró en vigor una ley estatal de meses de antigüedad, agregando el aeropuerto a la creciente lista de lugares y cosas que ahora llevan el nombre del presidente Trump.

Trump entra y sale de este aeropuerto con relativa frecuencia, ya que está a pocos kilómetros de su propiedad frente al mar, Mar-a-Lago. El neoyorquino de toda la vida declaró Palm Beach su residencia permanente en 2019, y viaja allí regularmente desde la Casa Blanca. Más de 8 millones de pasajeros vuelan cada año por su aeropuerto, en más de una docena de aerolíneas.

“Florida, prepárense para tomar la salida hacia el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, escribió el secretario de Transporte, Sean Duffy, en X a principios de esta semana, junto con una foto de un letrero actualizado del aeropuerto en la interestatal. Por otra parte, en enero se cambió el nombre de Trump a un tramo de 4 millas de la carretera principal que une Mar-a-Lago con el aeropuerto.

La Administración Federal de Aviación autorizó que el cambio de nombre entrara en vigor el jueves, lo que significa que ahora identifica oficialmente al aeropuerto como “DJT” en lugar de “PBI”.

El aeropuerto dijo en una pregunta frecuente en línea que la transición, incluidas las actualizaciones de la señalización, la marca y los materiales de cara al público, “se producirá en fases”. Por ejemplo, los pasajeros aún deben buscar “PBI” al reservar vuelos y registrar maletas, hasta que el código de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) cambie el 18 de agosto.

El aeropuerto dice que la propiedad y las operaciones no se verán afectadas y lo describe como un “solo cambio de marca”.

“Si bien reconocemos que nuestros pasajeros pueden recibir el cambio de nombre requerido de diferentes maneras, agradecemos su continuo apoyo durante este período de transición”, escribieron los funcionarios del aeropuerto. “Si bien algunas cosas pueden evolucionar con el tiempo, nuestro enfoque principal sigue siendo el mismo: brindar una experiencia aeroportuaria segura, confiable y acogedora”.

El cambio de nombre, ahora objeto de dos demandas locales distintas, es controvertido por varias razones.

Por un lado, mientras que una docena de otros aeropuertos estadounidenses llevan el nombre de presidentes estadounidenses, Trump es el primero en recibir esa distinción mientras está en el cargo.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, por ejemplo, recibió el nombre del difunto presidente un mes después de su asesinato en 1963. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en el área de DC agregó su nombre en 1998, casi una década después de que dejó el cargo.

“Los aeropuertos que llevan el nombre de los presidentes tradicionalmente han sido designados una vez que dejan el cargo y mediante decisiones tomadas por las comunidades y autoridades locales, no impuestas desde arriba”, dijo la representante demócrata de Florida Lois Frankel, en una declaración de mayo, calificándolo de “una clara extralimitación” por parte de la legislatura.

Trump también tomó la inusual medida de registrar marcas comerciales para el nuevo nombre del aeropuerto.

DTTM Operations, la empresa privada que gestiona la propiedad intelectual de Trump, presentó tres solicitudes en febrero, para “DJT”, “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump” y “Aeropuerto Internacional Donald J. Trump”. A partir de esta semana, todos están pendientes de aprobación.

La portavoz de la Organización Trump, Kimberly Benza, dijo a NPR por correo electrónico que “es una práctica normal de la empresa solicitar protección de marca porque el nombre y la marca ‘Trump’ son conocidos internacionalmente y un objetivo frecuente de infractores, falsificadores y usuarios no autorizados en todo el mundo”.

Trump y la Organización Trump han negado cualquier intento de obtener ganancias financieras con el esfuerzo. Pero la decisión de registrar el nombre ha generado dudas sobre si Trump podría beneficiarse.

“La mayoría de las veces, estas cosas pretenden ser un cambio de nombre honorario y… en este caso, obviamente, hay una entidad privada propiedad de la familia Trump cuyas marcas ahora tienen licencia para un aeropuerto de propiedad pública”, dijo Josh Gerben, un abogado de marcas con sede en DC. Dice que ninguno de los otros homónimos presidenciales tiene sus propias marcas registradas.

Benza dijo que “el presidente y su familia no recibirán regalías, derechos de licencia ni contraprestación financiera alguna por el cambio de nombre del aeropuerto”.

Trump ha enfrentado durante mucho tiempo acusaciones de lucrar con la presidencia, avivadas más recientemente por revelaciones financieras que revelaron que ganó más de mil millones de dólares en criptomonedas y otras empresas comerciales el año pasado. La Casa Blanca ha negado cualquier conflicto de intereses financieros. Pero los expertos dicen que incluso la percepción puede ser perjudicial.

“Si nos remontamos a 1976, Jimmy Carter era un productor de maní y vendió su granja de maní antes de convertirse en presidente”, dijo Jake Linford, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida que se especializa en derechos de autor y contratos. “Y esa ha sido la costumbre, la norma. Y fue una norma que Trump violó”.

La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios de NPR.

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Alex Brandon/AP

Los expertos legales ven una laguna en el acuerdo de licencia

Los esfuerzos anteriores de los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional Washington Dulles de Virginia en honor a Trump parecen haberse estancado. Pero la idea de cambiar el nombre del aeropuerto de Palm Beach rápidamente se convirtió en una realidad en el estado republicano al que Trump llama hogar.

La legislatura de Florida aprobó la legislación de cambio de nombre, siguiendo líneas partidistas, en febrero. Cuando el gobernador republicano Ron DeSantis lo promulgó en marzo, DTTM ya había presentado múltiples solicitudes de marca registrada para el nuevo nombre.

Como resultado, el proyecto de ley requiere específicamente que haya un acuerdo entre Trump y el condado de Palm Beach que autorice el uso libre, “perpetuo y sin restricciones” del nombre en sí.

“Porque de lo contrario, teóricamente podrían estar violando estas marcas registradas que Trump había presentado”, dijo Gerben.

La junta de comisionados del condado de Palm Beach votó 4-3 para aprobar el acuerdo de licencia a principios de mayo, después de una reunión en la que miembros del público hablaron firmemente a favor y en contra del cambio de nombre. El documento de 35 páginas incluye variaciones de opciones de marca y logotipo, incluidas algunas con un águila real.

El acuerdo permite al condado utilizar libremente el nombre “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump” para señalización, mercancías y más en el aeropuerto. Y dice explícitamente que Trump “tiene prohibido recibir regalías, tarifas o ingresos por la compra o venta de cualquier mercancía por parte de minoristas del condado o del aeropuerto”.

Pero los expertos legales dijeron a NPR que ven una posible laguna jurídica: las ventas que ocurren más allá del aeropuerto.

Debido a que la licencia no es exclusiva, dice Gerben, Trump en teoría podría otorgar licencias sobre las marcas registradas del nombre del aeropuerto a terceros. Y el contrato no dice nada sobre restringir esas ganancias.

“Así que, según mi lectura del acuerdo, parecería que si [the Trump Organization] Querían vender mercancías online, que podrían hacerlo sin ninguna conexión con el aeropuerto”, afirma.

Rebeca Krogman, portavoz del aeropuerto, dijo a NPR por correo electrónico que no tiene planes actuales de vender productos de marca después del cambio de nombre, y “no tiene conocimiento de ningún proveedor que actualmente venda productos de marca del aeropuerto”.

La Organización Trump y la Casa Blanca no respondieron a las preguntas de NPR sobre posibles planes para la venta de mercancías fuera del aeropuerto. Pero Eric Trump, hijo del presidente y vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, recurrió a las redes sociales en mayo para negar los informes de que la familia podría beneficiarse del cambio de nombre.

“El acuerdo prohíbe expresamente cualquier participación en los beneficios de la venta de mercancías en el aeropuerto”, escribió en X.

Las tres solicitudes de marcas enumeran una amplia variedad de productos que llevarían el nombre del aeropuerto, entre ellos: relojes, joyas, monedas coleccionables, gemelos, carteras, mochilas, maletas, paraguas, bolsos de mano, ropa, batas, corbatas, cinturones y “zapatillas de plástico utilizadas en el entorno del aeropuerto al pasar por seguridad para mantener limpios los pies y los calcetines”.

Las aplicaciones también abarcan una serie de servicios: construcción de aeropuertos, abastecimiento de combustible para aviones, facturación de equipaje, transporte de pasajeros, reserva de billetes, salas VIP de aeropuerto, cafeterías, control de seguridad de equipaje y más. Estas son todas las cosas que normalmente haría un aeropuerto, dice Gerben, quien revisó las solicitudes esta semana.

“Están otorgando licencias al condado de Palm Beach para operar básicamente el aeropuerto usando el nombre de Donald Trump, y eso aparecerá en todas partes en el aeropuerto”, explicó. “Piense en lo que aparece en los vehículos de transporte o en las terminales y en todos los diferentes lugares donde ve el nombre de un aeropuerto cuando camina por él”.

Gerben los considera “muy bien redactados” desde el punto de vista jurídico. Linford, sin embargo, señala que la cláusula de comercialización del acuerdo de licencia “no habla de servicios” de la misma manera que habla de regalías de bienes, lo que plantea otra pregunta.

“Así que se podría imaginar una sala VIP del aeropuerto de Trump en el nuevo Aeropuerto Internacional Donald J. Trump, donde las tarifas de licencia que se remontan a DTTM… y a las propiedades de Trump en general no están excluidas por esto”. [agreement] en absoluto”, dijo.

La negación de Eric Trump tampoco mencionó explícitamente los servicios.

“El acuerdo establece claramente que en ningún caso el Licenciante, Trump o cualquier afiliado o entidad en la que tengamos un interés económico recibirán regalías, tarifas o ingresos por la compra o venta de cualquier mercancía del aeropuerto”, escribió, duplicando su tweet en mayo.

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Nathan Howard/Getty Images

El cambio de marca plantea otras preguntas

El nuevo acuerdo le da a Trump más poder sobre el aeropuerto en otros aspectos, dicen los abogados.

Por un lado, exige que cualquier mercancía a la venta en el aeropuerto “se compre a través de minoristas aprobados en la medida permitida por la ley”.

“Por lo tanto, el aeropuerto o cualquiera de sus concesionarios no pueden simplemente salir y adquirir su propia mercancía”, afirma Gerben. “Quienquiera que lo haga tiene que ser aprobado por Trump”.

Dice que si bien muchos acuerdos de licencia de marcas tienen una cláusula que exige que la mercancía sea de cierta calidad, es raro que especifiquen el fabricante exacto.

Tal como está escrito, dice Gerben, permite a la organización Trump “canalizar a cualquier empresa que quieran la capacidad de fabricar toda la mercancía que se venderá en las instalaciones del aeropuerto”. Eso podría tener implicaciones de costos para los clientes o el aeropuerto, dependiendo de los márgenes de ese fabricante.

“No estoy seguro de que esta cláusula por sí sola sea suficiente para evitar cualquier tipo de soborno”, afirma Linford.

Según el acuerdo, Trump también conserva el control sobre cualquier uso de su “nombre, semejanza, imagen e información biográfica” en el aeropuerto. Gerben dice que eso permite a la organización Trump controlar cómo se lo presenta, en fotografías, carteles y más.

“Así que si no les gusta la expresión del rostro de Trump en una fotografía que el aeropuerto planea usar, tendrán que buscar otra fotografía”, dice. “Si no les gusta algún lenguaje que describa a Trump o su presidencia… tendrán que reescribirlo nuevamente”.

Todas estas cosas, dice, crean más obstáculos para que el condado los supere y podrían aumentar el costo del proceso de cambio de nombre, que ya incluye el reemplazo de letreros y uniformes.

Los funcionarios del aeropuerto han estimado el precio en 5,5 millones de dólares, según la estación miembro WLRN. El presupuesto estatal 2026-2027 que DeSantis promulgó la semana pasada asigna 2,75 millones de dólares para el cambio de nombre.

Krogman, el portavoz del aeropuerto, dijo a NPR que el cambio de marca se producirá en fases “según los fondos disponibles”.

“El Departamento de Aeropuertos continuará buscando todas las fuentes de financiamiento disponibles, incluidas asignaciones legislativas, oportunidades de financiamiento elegibles del Departamento de Transporte de Florida, subvenciones y otras fuentes de financiamiento aeroportuario”, escribió, y agregó que cualquier decisión de financiamiento futura pasará por el proceso presupuestario normal del aeropuerto.