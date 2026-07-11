La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, fue sorprendida haciendo un tiro de golf ridículamente malo después de supuestamente abandonar una entrevista

La WNBA no puede salirse de su propio camino, y tampoco la comisionada Cathy Engelbert. Pero, para ser justos, está trabajando en su juego de golf, algo que de alguna manera respeto.

Para aquellos que se lo perdieron, Engelbert supuestamente se retiró de una entrevista con “The Dan Patrick Show” el viernes por la tarde. Tanto Engelbert como Patrick están en el torneo de golf de celebridades American Century Championship en Nevada y, según Patrick, el equipo de relaciones públicas de la WNBA le ordenó a Engelbert que cancelara.

“La esperamos casi dos horas. Esto estaba programado”, dijo Patrick durante un segmento de cuatro minutos en el que destrozó absolutamente a Engelbert (cortésmente, por supuesto). “Iba a hacer una reunión en su habitación de hotel, una conferencia telefónica, y luego se uniría a nosotros… Estamos esperando, esperando para entrevistarla.

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“Entonces nos enteramos… de que el comisionado dijo que el personal de la WNBA, el personal de relaciones públicas, dijeron que a ella no se le permite hacer esto. Preferirían que ella no hiciera esto”.

Simplemente niveles insondables de estupidez saliendo de la WNBA en este momento. Han destruido a Caitlin Clark y, de alguna manera, continúan empeorando las cosas.

En cuanto a que Engelbert se echara atrás… se vio al comisionado realizando tiros de práctica desde el búnker a sólo 50 yardas de distancia después de abandonar la entrevista, y “The Dan Patrick Show” se aseguró de que la gente en casa viera exactamente cómo iba el día de playa:

Nada peor que un tiro al bunker

Asombroso. Es como un episodio de “The Office”, “Seinfeld” o “Curb Your Enthusiasm”. Elige, todo funciona.

Es el clip PERFECTO para la WNBA en este momento: Cathy Engelbert sacando una pelota de la arena hacia la casa club mientras Dan Patrick la critica por saltarse una entrevista a unos metros de la calle.

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Qué tiro de golf más horrible para que todo el mundo lo vea. Dios mío, es mi mayor pesadilla. ODIO los tiros al búnker. Les tengo mucho miedo.

No soy el mejor golfista del mundo, pero me va bien en el campo. Nada especial, pero puedo coquetear con superar los 80 si las cosas van bien.

Pero ponme en un búnker y se acabó el juego. Es probable que nunca salga. Son absolutamente lo peor.

Entonces, en ese sentido, me siento mal por Cathy. Es una mirada brutal y un tiro de golf ridículamente malo. Uno identificable, pero malo.

Si las cámaras alguna vez me enfocaran en el campo de prácticas, querría una cuña en la mano. Ese es mi club de seguridad. Sé que no me avergonzará. Quizás mi 58 también. Dos clubes en los que confío.

En cuanto a su abandono de la entrevista…

Cathy Engelbert es la comisionada de la WNBA. Eres el jefe. Tú haces las reglas. Dile a tu equipo de relaciones públicas que patee piedras y continúe con Dan Patrick y venda su liga. Guarda tu liga. DEFIENDE tu liga.

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No huyas porque un grupo de nerds de relaciones públicas te hayan dicho que es una mala idea.

Bazofia.

Eres un adulto. Actúa como tal.