Madonna regresa al número uno en las listas con Confesiones II

La cantante logra su décimo álbum número uno en las listas, convirtiéndose en la primera artista de la década de 2020 en alcanzar el número uno en cuatro décadas diferentes.

Madonna regresó a la cima de las listas por primera vez en esta década con su álbum “Confessions II” que debutó en el puesto número uno en el Billboard 200.

Más de 20 años después de que “Confessions on a Dance Floor” dominara las listas, “Confessions II” también debutó en el primer lugar, vendiendo 134,000 álbumes equivalentes en su primera semana de lanzamiento. Este número uno marca la primera vez que Madonna ha liderado las listas de álbumes en la década de 2020.

Comenzando con “Like a Virgin” de 1984, Madonna ahora ha logrado 10 álbumes en el número uno, siendo la única artista con al menos uno en las décadas de 1980, 2000, 2010 y ahora 2020. Además, se convierte en la cuarta artista en alcanzar 10 números uno tanto en el Billboard 200 como en el Hot 100; solo los Beatles, Taylor Swift y Drake habían logrado eso antes de la Reina del Pop.

Madonna obtuvo por última vez el número uno con su álbum de 2019 “Madame X”, su segundo número uno de la década de 2010; mientras que “MDNA” de 2012 llegó al primer puesto, “Rebel Heart” de 2015 alcanzó el número dos.

Ocupar el primer lugar es solo un bono extra para “Confessions II”, que Rolling Stone llamó el “mejor álbum de Madonna en 20 años”.

“Es un groove continuo de 64 minutos que fluye como un set de DJ de club, cada canción se desvanece en la siguiente, tomando inspiración de toda la historia de la música dance”, escribió Rob Sheffield en su crítica. “Podrías escuchar un destello de ‘I Feel Love’ aquí, o ‘Apache’ allá, pero es una lección de historia que convierte en su autobiografía musical”.