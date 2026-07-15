Cese, 10 relevistas de la AL silencian a la NL en blanqueada de 15 ponches

El año en el que lanzadores que lanzan rectas de 100 mph imparables han generado muchos titulares de béisbol, la historia del Juego de las Estrellas de 2026 fue que hay muchas maneras de dominar los 60 pies y 6 pulgadas entre el montículo del lanzador y el plato.

Once lanzadores de la Liga Americana se combinaron para permitir tres hits y ponchar a 15 bateadores de la Liga Nacional en una victoria 4-0 el martes por la noche en el Citizens Bank Park, el cuarto blanqueo del AL en el Juego de las Estrellas. Fue posiblemente la actuación de pitcheo en equipo más impresionante en la historia del Juego de las Estrellas, con los 15 ponches a uno del récord de nueve entradas y los tres hits permitidos empatados en el segundo lugar en cuanto a pocos.

No todos esos lanzadores de la AL estaban lanzando rectas de 100 mph. De hecho, hubo solo un lanzamiento de 100 mph en todo el juego de parte de la Liga Americana. Algunos de esos lanzadores de la AL podrían describirse mejor como artesanos o maestros del arte del lanzamiento o, en el caso de Michael Wacha y Nick Martinez, astutos veteranos. O en el caso de Parker Messick, un novato astuto.

“Estuvo muy genial”, dijo Wacha, quien lanzó un tercer inning impecable. “El hecho de que no permitimos carreras contra esa alineación y ese roster, fue una sensación bastante genial”.

La lista de lanzadores algo anónimos de la AL contrastaba fuertemente con aquellos que no lanzaron en este juego por parte de la Liga Nacional, que ha dominado las clasificaciones de pitcheo esta temporada. De los 10 mejores lanzadores de la NL en WAR de FanGraphs, solo dos aparecieron en el juego, Cristopher Sanchez y Jesús Luzardo. No estuvieron presentes Jacob Misiorowski, Paul Skenes, Chase Burns, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Braxton Ashcraft o Chris Sale, todos All-Stars, pero ninguno lanzó el martes.

La situación ha generado suficiente controversia que el comisionado Rob Manfred le dijo a los reporteros el martes que MLB tendrá que reevaluar la regla que permite a los lanzadores que lanzan los domingos no aparecer en el Juego de las Estrellas.

“Creo que es muy importante que siempre reevaluemos nuestro enfoque en el Juego de las Estrellas para que participen los mejores jugadores”, dijo.

El único lanzador estrella de la NL que sí apareció fue Sanchez de los Phillies locales, quien estuvo inusualmente descontrolado en la primera entrada al lanzar 34 lanzamientos y dar bases por bolas a dos bateadores en una entrada por solo la segunda vez esta temporada. Los compañeros de equipo de los Yankees, Cody Bellinger y Ben Rice, ambos bateadores zurdos, conectaron hits productores para darle a la AL una rápida ventaja de 3-0 antes de que los fanáticos de los Phillies pudieran terminar sus cheesesteaks. Eso fue otra rareza para Sanchez, quien permitió un promedio de .137 a zurdos en la primera mitad.

Bellinger ganó el premio MVP por su sencillo de dos carreras con dos outs. Rice siguió con un sencillo productor, la primera vez desde 1962 que dos Yankees conectaron un RBI en un Juego de Estrellas.

“Siempre trato de mantenerlo simple”, dijo Bellinger. “Sencillo al centro y, saben, el pitcheo hoy fue simplemente dominante. Quiero decir, fue asqueroso, difícil anotar carreras. Así que, ya saben, solo trato de mantenerme dentro de mí mismo y tratar de hacer el trabajo allí”.

Con una ventaja temprana, el staff de pitcheo de la AL tomó el control.