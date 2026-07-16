Argentina sorprende a Inglaterra con una emocionante remontada para avanzar a la final del Mundial contra España

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Argentina, nunca digas morir.

Una vez más, los argentinos remontaron, esta vez ante Inglaterra, para imponerse 2-1 en la semifinal del Mundial y mantener vivo el sueño de repetir como campeones. Argentina se mantuvo fuera del marcador durante 85 minutos, y finalmente se abrió paso cuando Lionel Messi preparó a Enzo Fernández justo afuera del área de penal, y el jugador de 25 años enganchó un disparo que superó al portero de Inglaterra Jordan Pickford hacia el fondo de la red para empatar el 1-1.

Luego, Lautaro Martínez interpretó al héroe cuando salió del banquillo y entró en la historia del fútbol argentino al anotar el gol de la victoria en el paro. En el minuto 92, Messi registró su segunda asistencia después de recoger un balón suelto y realizar un hermoso pase al área penal, donde Martínez esperaba sin marca. Martínez cabeceó el balón más allá de Pickford para enloquecer a los fanáticos argentinos mientras completaban la remontada.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS COBERTURA DEPORTIVA EN FOXNEWS.COM

Inglaterra intentó empatar el partido en el tiempo de descuento restante, pero no pudo generar una oportunidad de calidad.

La primera mitad transcurrió prácticamente sin incidentes, ya que fue el primer partido desde 1966 en el que ninguno de los equipos anotó un tiro en la primera mitad, según la transmisión de FOX.

Anthony Gordon inició el marcador cuando enterró un centro de Morgan Rogers para poner a Inglaterra en primer lugar en el marcador en el minuto 55 con un remate acrobático. Harry Kane provocó el contraataque con un pase largo que dejó desconcertada a la defensa argentina por primera vez en todo el partido.

Sin embargo, esa terminaría siendo la única oportunidad verdadera de anotar del juego para los Tres Leones. Después de que Inglaterra subió al tablero, la presión de Argentina fue implacable, pero Inglaterra pudo resistir el ataque argentino durante unos 30 minutos.

CERO BS. SOLO DAKICH. TOMA EL PODCAST NO ME @ EN EL CAMINO. ¡DESCARGAR AHORA!

El defensa inglés Djed Spence hizo una entrada fantástica en el minuto 58 para ayudar a mantener a Argentina fuera del tablero después de una escapada de Giuliano Simeone.

El portero argentino Emilio Martínez tuvo una gran actuación en el minuto 66 al hacer su primera parada del partido sobre Declan Rice para mantener el marcador 1-0 y evitar poner a Argentina en un hoyo de múltiples goles. Después de la parada, Argentina rápidamente contraatacó y volvió al ataque.

Pickford, el líder de todos los tiempos de Inglaterra en partidos disputados en la Copa del Mundo, hizo una notable parada en la línea de gol con un cabezazo de Nicolás González justo antes del descanso para hidratarse para preservar la ventaja de 1-0 de Inglaterra.

Alexis Mac Allister mantuvo la presión para Argentina cuando su cabezazo en el minuto 76 se estrelló en el poste. Pickford hizo su cuarta salvada del partido cuando cortó el disparo de Fernández en el minuto 86, pero el argentino se abrió paso más tarde en el minuto.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

En un tiro de esquina, Messi preparó a Fernández justo fuera del área, y el jugador de 25 años enganchó un disparo alrededor de Pickford hacia el fondo de la red.

REGÍSTRESE PARA RECIBIR LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DEPORTIVAS

Con la victoria, Argentina tiene la oportunidad de convertirse en el primer campeón mundial consecutivo desde que Brasil lo hizo en 1958 y 1962.

Se enfrentarán a España en la final el domingo a las 3 pm ET por FOX.

Siga Fox News Digital cobertura deportiva en Xy suscríbete a el boletín informativo Fox News Sports Huddle.