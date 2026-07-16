Conor McGregor hace una demanda extravagante sobre el regreso de UFC

Conor McGregor ha pedido que se anule su derrota en UFC 329 contra Max Holloway y que se devuelvan las apuestas.

El 11 de julio, McGregor peleó por primera vez en cinco años, pero su regreso a la jaula terminó de la misma manera que su pelea anterior: con una lesión en el primer asalto.

McGregor, quien se rompió la pierna en una derrota de 2021 ante Dustin Poirier, sufrió lo que parecía ser una lesión en la rodilla contra Holloway, lastimándose en los primeros segundos de la pelea, cuando lanzó una patada corriendo y saltando.

Conor McGregor durante su derrota en UFC 329 ante Max Holloway (Getty)

McGregor, quien cumplió 38 años esta semana, cayó a la lona varias veces, antes de sacudir la cabeza como señal para que el árbitro detuviera la pelea. La pelea fue cancelada en la marca de 69 segundos.

McGregor se apresuró a publicar una actualización, negando las teorías de que había entrado a la pelea lesionado y diciendo que pronto se sometería a una cirugía.

Y ahora, el irlandés ha pedido que se adopten dos medidas importantes.

“Algunas notas”, escribió en Instagram el miércoles. “1. Mañana tendré los resultados del escáner de mi pierna. 2. La pelea debería ser un no contest y todas las apuestas devueltas”.

El resultado oficial de la pelea fue un TKO (nocaut técnico) debido a una lesión en la pierna, y no existe un precedente real de que una pelea sea anulada en tales circunstancias.

La mayoría de las apuestas realizadas fueron a una victoria de McGregor, probablemente, en parte, porque era el perdedor por el mayor margen de su carrera.

La naturaleza específica de la lesión de McGregor no está clara, al igual que el próximo movimiento del ex campeón, pero le queda una pelea en su contrato con UFC. McGregor dijo antes de UFC 329 que su pelea final estaba programada para abril de 2027, aunque eso ahora está en el aire. También dijo que estaría abierto a extender su contrato con UFC, pero que la promoción aún no había puesto un nuevo contrato sobre la mesa.

McGregor habla de su regreso a UFC 329 en las redes sociales (Instagram/@NotoriousMMA)

En cualquier caso, muchos fanáticos sienten que McGregor podría pelear por su contrato actual y luego buscar asegurarse algunos premios importantes en el mundo del boxeo cruzado, por ejemplo contra el YouTuber Jake Paul.

Mientras tanto, no está claro cuál será el próximo paso de Holloway. El ex campeón fue eliminado por Paddy “The Baddy” Pimblett el sábado, después de que la estrella de Liverpool anotara una sumisión en el primer minuto de Benoit Saint-Denis en el evento co-estelar.

La aparición de McGregor en UFC 329 fue la primera en la jaula desde un caso civil de 2024 en el que un jurado lo declaró responsable de agresión sexual en 2018. McGregor continúa negando todas las acusaciones en su contra, aunque su apelación contra el veredicto fracasó.