Las acciones de SpaceX caen por debajo del precio de la OPI por primera vez a medida que el aumento disminuye.

Las acciones de SpaceX cayeron por debajo de su precio inicial de oferta pública por primera vez el miércoles, poco más de un mes después de que la firma de cohetes y AI completara la mayor IPO de la historia, y convirtiera a Elon Musk en el primer multimillonario del mundo.

Las acciones cayeron un 1,5% a $134, por debajo del precio de IPO de $135 y muy por debajo del máximo del mes pasado que brevemente elevó la valoración de mercado de la empresa por encima de la de gigantes de Silicon Valley como Microsoft y Amazon, empresas con registros públicos más largos y resultados financieros más sólidos.

Si la caída persiste, dejará a los inversores que compraron SpaceX al precio de IPO con pérdidas en papel por primera vez.

Es el último recordatorio de que el entusiasmo de Wall Street puede enfriarse rápidamente, incluso para una empresa cuyas ambiciosas y respaldadas por Musk ayudaron brevemente a obtener una valoración por encima de los $2.6 billones el mes pasado, en comparación con los $1.75 billones del miércoles por la tarde.

El cambio de dirección en SpaceX refleja en parte la preocupación de los inversores por el gasto en inteligencia artificial financiado con deuda y por lo que los posibles aumentos de las tasas de la Reserva Federal podrían hacer a las valoraciones tecnológicas estiradas.

SpaceX recurrió al mercado de bonos el mes pasado para recaudar $25 mil millones, convirtiéndose en la última empresa tecnológica en vender bonos para construir una costosa infraestructura tecnológica cuyas perspectivas de retorno están siendo ampliamente debatidas en Wall Street.

El retroceso de las acciones “parece ser una combinación de recogida de beneficios, reevaluación de la valoración y el desmantelamiento de posiciones extremadamente alcistas tras uno de los cotizaciones más esperadas de los últimos años”, dijo Daniela Hathorn, analista de mercado senior en Capital.com.

No es raro que una acción caiga por debajo del precio de IPO, especialmente durante períodos de tensión en el mercado en general. Sin embargo, la caída podría reforzar las críticas de aquellos que han argumentado que la valoración de SpaceX estaba estirada, dado que perdió $4.9 mil millones el año pasado y muchas de sus ambiciones son aún no probadas.

“No ha habido nada últimamente para recordar a la gente algunos de los catalizadores por los que compraron SpaceX”, dijo Steve Sosnick, analista jefe de mercado en Interactive Brokers.

El hecho de que una acción haya caído un par de dólares por debajo de su precio de IPO por sí solo no es una tragedia, pero SpaceX es muy observada y tiene un papel importante en la psique de los inversores.

La inclusión de las acciones en índices como el Nasdaq 100 no revirtió la retirada. Las acciones de SpaceX han caído un 13% desde que se incluyeron en el Nasdaq 100.

El enfoque de los inversores se centrará en los primeros resultados de la compañía después de la cotización. Los analistas esperan que el informe se publique en la primera semana de agosto.

Después del informe, está previsto que expire la primera fase del período de bloqueo de la salida a bolsa, lo que permitirá a los empleados elegibles y a algunos accionistas iniciales comenzar a vender parte de sus participaciones, un evento que, según los analistas, podría pesar aún más en la acción.

Los inversores también están observando de cerca el décimo tercer vuelo de prueba de Starship de la compañía, ya que el desarrollo exitoso del cohete es fundamental para reducir los costos de lanzamiento y permitir muchos de sus proyectos más ambiciosos a largo plazo, incluidos centros de datos orbitales y misiones lunares.

“Estamos realmente a unos 30 días o así de este experimento, aún muy temprano”, dijo Parmar. “Lo importante es que Elon consiguió $85 mil millones para llevar a SpaceX al siguiente nivel de crecimiento, lo que llevará muchos años ver cómo se desarrolla. No solo 30 días de negociación”.