El enfrentamiento de lanzadores entre Padres y Reales favorece a los menores de 10.5 cuando comienza la segunda mitad de la temporada de la MLB

Comenzamos la segunda mitad de la temporada de la MLB con exactamente lo que quería: una victoria. No me quedé con el juego completo, sino que opté por la línea de dinero de las primeras cinco entradas. Pude cobrar ese boleto con una sudorosa victoria por 1-0. El marcador final de 4-1 habría hecho que el juego completo fuera un poco más fácil de tolerar, pero me quedaré con la victoria. Con suerte, esta jugada entre los Padres y los Reales no será tan emocionante.

Los Padres de San Diego están haciendo lo que parecen hacer cada temporada. Son un club de .500, pero están llenos de jugadores talentosos en su plantilla. Mencioné anteriormente que podrían ser el equipo más frustrante del béisbol. Intentan hacer grandes cambios para mejorar su equipo, no tienen miedo de hacer cambios e invierten en el club. La recompensa hasta ahora ha sido la mayor parte de series perdidas en los playoffs y nada emocionante en la temporada regular. El equipo está bateando sólo .226 en el año (último en la liga) y tiene 379 carreras anotadas (también la peor de la liga).

Su pitcheo no ha sido mucho mejor, pero sí ciertamente mejor que su ofensiva. La efectividad del equipo es 4.23, que ocupa el puesto 17 en la liga. El WHIP colectivo sale a 1,34, que es el puesto 20. Su titular hoy es Michael King, uno de sus mejores brazos en la rotación. King tiene marca de 6-7 en la temporada con efectividad de 3.41 y WHIP de 1.15. Ha sido un poco peor como visitante que en casa según la efectividad, pero también ha permitido tres carreras limpias menos en casi 20 entradas menos como visitante. Eso demuestra que realmente no está lanzando tan bien como visitante. Viene de dos aperturas de muy buena calidad contra los Dodgers y los Diamondbacks. Los bateadores de los Reales están bateando sólo .194 contra él en 31 turnos al bate.

Los Kansas City Royals son similares a los Padres en que son uno de los equipos más frustrantes del juego. Esta fue una gran oportunidad para ellos de hacerse con la división. Se suponía que los Mellizos y los Medias Blancas estarían en años malos. Los Tigres no hicieron mucho para mejorar su bateo. Los Guardianes aparentemente siempre son competitivos. Se suponía que los Reales darían un pequeño paso adelante, pero eso no ha sucedido. Están 21 juegos por debajo de .500 y probablemente buscarán intercambiar jugadores, esperando con ansias la próxima temporada.

Un tipo que podría recibir alguna consideración de canje es el titular de hoy, Seth Lugo. Este es probablemente el peor año que ha tenido Lugo en su carrera con los Reales. Tiene marca de apenas 3-6 con efectividad de 4.56 y WHIP de 1.43. Sin embargo, su trabajo en los últimos años me hace pensar que algunas personas le dispararán. Ha sido mejor en casa, lanzando con efectividad de 3.83. Ha tenido bastantes problemas en los últimos dos meses, trabajando 33,2 entradas y permitiendo 25 carreras limpias. Había permitido sólo 28 carreras limpias antes de que comenzara junio. Los bateadores de los Padres están bateando .255 contra él, pero nadie realmente se destaca aparte de quizás Miguel Andújar.

En mi opinión, no hay mucho lugar aquí para un jugador de utilería. Creo que ambos lanzadores deberían poder navegar en la alineación de su oponente. Los Padres no están golpeando bien la pelota y los Reales tampoco son exactamente un equipo aterrador al que enfrentar. No tengo una gran idea de qué equipo ganará este juego, puedo defender decentemente a ambos.

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En lugar de tomar el lado, voy a tomar el total. Los Padres están últimos en carreras anotadas y los Reales están en el puesto 20. No es que estas ofensas sean geniales. Ambos lanzadores se encuentran en situaciones decentes para sus divisiones. Dame menos de 10,5, creo que la línea en este juego es dos carreras demasiado alta. Apuesto varias unidades a este.

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