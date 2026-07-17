La UE propone frenar los recortes de emisiones de carbono para las empresas

La Unión Europea ha presentado propuestas que ralentizarían los recortes a los límites de emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas, como parte de una importante reforma de la política climática.

Las reformas relajarían las reglas del sistema de comercio de emisiones (ETS) del bloque para dar a las empresas más tiempo de lo planeado anteriormente para reducir su producción de carbono.

Los cambios significarían que algunas industrias podrían obtener derechos de emisión hasta 2038 en lugar de 2034, si se comprometen a invertir en esfuerzos de descarbonización.

Las propuestas aún deben ser aprobadas por los países y los legisladores de la UE, un proceso que podría llevar un año.

“Estamos adoptando un enfoque más favorable a las empresas y, si se me permite decirlo, más inteligente”, afirmó el comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra.

La Comisión Europea, que desarrolla legislación para los 27 estados miembros de la UE, dijo que los cambios garantizarían que el ETS estuviera alineado con el objetivo de la UE de reducir las emisiones de carbono en un 90% para 2040, en comparación con los niveles de 1990.

El ETS, que se introdujo en 2005, es la principal herramienta de la UE para frenar los gases de efecto invernadero.

Pero ha sido criticado por varios estados miembros, e Italia en particular condenó el esquema comercial como un impuesto de facto que ha ayudado a mantener los precios de la energía artificialmente altos.

Según el ETS, las industrias y centrales eléctricas de Europa deben comprar un permiso o asignación por cada tonelada de dióxido de carbono que emitan, creando un incentivo financiero para invertir en tecnologías más limpias.

Las empresas pueden comprar permisos adicionales o intercambiarlos. Algunas empresas reciben permisos de forma gratuita para ayudarlas a competir con empresas extranjeras que no pagan costos de carbono.

El ETS también limita la cantidad de permisos emitidos cada año para garantizar que las misiones disminuyan.

La Comisión Europea ha propuesto reducir el ritmo al que se reduce este límite cada año hasta alrededor del 3,7% a partir de 2031 y luego al 1,7% a partir de 2036, frente al 4,3% actual.

Como parte de los cambios, la UE también propone continuar con los permisos gratuitos hasta 2038, en lugar de ponerles fin en 2034, cuando iban a ser reemplazados por un cargo fronterizo de carbono sobre las importaciones para algunos sectores.

La Comisión también ofrecería el 80% de permisos gratuitos por adelantado a las empresas que tengan planes de invertir en la descarbonización en Europa. Las empresas obtendrían el 20% restante una vez realizadas esas inversiones.

En respuesta a las propuestas, la ministra polaca del clima, Paulina Hennig-Kloska, dijo que Polonia presionaría para debilitar aún más la política.

“Por primera vez estamos viendo una flexibilización de la postura en lugar de un endurecimiento. Esto es un gran éxito para Polonia. Aunque lucharemos por más”, afirmó.

Pero los políticos verdes quedaron menos impresionados. Un miembro alemán del Parlamento Europeo, Michael Bloss, dijo que los planes resultarían en una “contaminación climática gigantesca” y, como resultado, la próxima generación tendría una peor calidad de vida.