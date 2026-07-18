Zielinski: Inter debe mejorar en la Liga de Campeones

El jugador Piotr Zielinski ha instado al Inter a mejorar su desempeño en la Liga de Campeones después de lograr el doblete doméstico en la temporada 2025-26.

En la primera temporada al mando de Cristian Chivu, el club conquistó los títulos de la Serie A, terminando 11 puntos por delante del Napoli, y de la Coppa Italia, venciendo 2-0 a Lazio en la final.

Sin embargo, tropezaron en la Liga de Campeones al ser sorprendidos por el Bodo/Glimt en la fase eliminatoria de play-offs.

A pesar de haber ganado sus primeros cuatro partidos en la fase de grupos sin encajar goles, Inter finalizó en la décima posición en la tabla de la liga, siendo posteriormente eliminado por un global de 5-2 por el Bodo/Glimt.

En la temporada anterior, habían llegado a la final pero sufrieron una derrota récord por 5-0 contra el Paris Saint-Germain.

De cara a la temporada 2026-27, Zielinski desea que el enfoque esté en una mejora significativa en la Liga de Campeones para complementar más éxitos a nivel doméstico.

“Tenemos grandes ambiciones; queremos repetir nuestro éxito en la Serie A, la Coppa Italia y sumar algo más en la Liga de Campeones”, dijo Zielinski a los periodistas en el campamento de pretemporada del Inter en Alemania.

“Nuestro equipo es grandioso, y debemos hacerlo mejor en Europa que la temporada pasada. Tenemos un equipo que debería estar compitiendo en todos los frentes, así que veremos dónde terminamos”.

Inter es el favorito para ganar la Serie A por segunda temporada consecutiva después de agregar un 21º título a su vitrina la temporada pasada.

No han ganado el Scudetto en temporadas consecutivas desde que ganaron cinco seguidas entre 2006-07 y 2009-10.

Al preguntarle cómo Chivu estaba inspirando a su equipo para superar los logros de la temporada pasada, Zielinski añadió: “Nos instó a encontrar nueva motivación, ambición y hambre para esta nueva temporada, y dejar el pasado atrás.

“Tenemos que concentrarnos en lo que podría venir y prepararnos para esta nueva campaña”.