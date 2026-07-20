La inteligencia artificial puede hacerte aburrido en el trabajo, dice profesor de la Escuela de Negocios de Columbia: Cómo puede perjudicar tu carrera

La inteligencia artificial puede hacerte aburrido en el trabajo, dice profesor de...

El uso de la inteligencia artificial puede hacer que las personas “aburridas”, según Sandra Matz, profesora de la Escuela de Negocios de Columbia. Su investigación sobre el tema indica dos consecuencias directas para los trabajadores: estancamiento y mediocridad.

“Cuando los empleados la utilizan para externalizar el pensamiento crítico o el razonamiento creativo, existe un riesgo real de quedarse rezagado gradualmente y volverse complaciente”, dijo Matz.

Una razón para esto es que muchas herramientas de IA generan las respuestas más obvias y seguras, dijo: “En resumen, nos volvemos iguales a todos los demás.”

Según un estudio publicado en marzo por el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, el 43% de los trabajadores en los EE. UU. informan usar IA en su trabajo.

Usar la IA puede ser “fantástico” para aumentar tu productividad automatizando y acelerando tareas mundanas, dijo Matz. También puedes usar la tecnología como “un compañero de entrenamiento para el brainstorming”, dijo.

Sin embargo, no quieres que la IA reemplace tu propio pensamiento, resolución de problemas y creatividad, agregó.

Los que están al principio de su carrera deben ser especialmente conscientes de que la IA no obstaculiza su aprendizaje, dijo Dorothy Leidner, profesora de negocios y ética en la Escuela de Comercio McIntire de la Universidad de Virginia.

Usar la IA para redactar correos electrónicos o mensajes de Slack a colegas, empleados o gerentes “irá erosionando gradualmente la confianza”, dijo Matz.

Preservar esas señales humanas en nuestras interacciones va a ser un gran desafío para las organizaciones que adoptan la IA, dijo Matz.

Eva Selenko, profesora de psicología laboral en la Universidad de Loughborough en Inglaterra, dijo que está más preocupada por las personas que usan IA para tareas que son “fundamentales para la autocomprensión de uno mismo como profesional.”

La respuesta no es dejar de usar las herramientas, sino encontrar tu significado “alrededor de cualidades que la IA no puede replicar”, dijo Reed.

Context:

– Insightful commentary on the implications of using AI in the workplace.

– Perspectives from various professionals on the risks and benefits of AI integration in work environments.

Fact Check:

– The content discusses the potential negative effects of overreliance on AI tools for critical thinking and decision-making in professional settings.

– Experts caution against letting AI replace human judgment and creative thinking, emphasizing the importance of maintaining individuality and human skills in the face of technological advancements.