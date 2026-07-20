Tercera persona muere por la enfermedad del legionario en la ciudad de Nueva York.

Tercera persona muere por la enfermedad del legionario en la ciudad de...

Un tercer persona ha fallecido en la Ciudad de Nueva York en medio de un grupo continuo de casos de enfermedad del legionario en el Upper East Side, según los funcionarios de salud.

Al menos 74 casos han sido identificados y ocho permanecen hospitalizados, anunció el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

“Es con gran tristeza que informo que una tercera persona ha fallecido en relación con el grupo comunitario de enfermedad del legionario en el Upper East Side,” dijo el Dr. Alister F. Martin, Comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, en un comunicado el domingo. “Nuestros corazones están con sus familiares y amigos mientras lloran su pérdida.”

Los funcionarios de salud aconsejaron que cualquier persona que haya pasado tiempo en los códigos postales afectados 10028, 10075, 10128, incluyendo Carnegie Hill y Yorkville, debería buscar atención médica si desarrollan síntomas similares a la gripe.

Los síntomas de la enfermedad del legionario pueden aparecer hasta 14 días después de la exposición, dijo el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

El departamento dijo que cree que la fuente de la bacteria ha sido eliminada probablemente y que continuará inspeccionando cada torre de refrigeración que dio positivo por la bacteria.

Enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía causada al inhalar la bacteria de la Legionella en pequeñas gotas de agua mezcladas en el aire o agua contaminada que va accidentalmente a los pulmones.

Las bacterias se encuentran naturalmente en agua dulce, pero las cantidades generalmente no conducen a enfermedad. Las bacterias generalmente crecen mejor en agua tibia y en temperaturas cálidas a calientes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La enfermedad no se propaga generalmente de persona a persona, pero las infecciones pueden ocurrir si la bacteria entra en el suministro de agua de un edificio, incluyendo en cabezas de ducha, grifos de lavamanos, tanques de agua caliente, calentadores, torres de enfriamiento y otros sistemas de fontanería.

La enfermedad del legionario ha aumentado en prevalencia durante la última década, alcanzando un pico de 2.71 casos por 100,000 en 2018, según los CDC. Los casos disminuyeron durante el primer año de la pandemia de COVID-19 y luego repuntaron en 2021.

Aunque la mayoría de las personas se recuperan de la enfermedad del legionario con antibióticos, ciertos pacientes, incluidos aquellos inmunocomprometidos o que sufren de enfermedades pulmonares crónicas, pueden desarrollar complicaciones que pueden ser fatales.

La reportera Mary Kekatos y Youri Benadjaoud de ABC News contribuyeron a este informe.