La misión en la guerra de Irán se ha centrado en garantizar el flujo de petróleo, dice funcionario de Trump.

La misión en la guerra de Irán se ha centrado en garantizar...

Un funcionario de la administración de Trump lidió el domingo con las crecientes críticas sobre la duración de la guerra de EE. UU. con Irán después de meses de avances diplomáticos prometidos, ceses al fuego de corta duración y las muertes de otros tres miembros del ejército estadounidense, lo que eleva el número total de militares estadounidenses muertos en el conflicto a 17.

Apareciendo en Este Semana de ABC, el secretario de energía de EE. UU., Chris Wright, defendió la estrategia de la administración Trump después de ser confrontado con sus afirmaciones anteriores de que la guerra que comenzó en febrero habría terminado para ahora.

Wright argumentó que la misión ha cambiado hacia garantizar que los envíos de petróleo puedan moverse a través del estrecho de Ormuz.

“Hicimos una pausa para intentar llegar a un acuerdo con el pueblo iraní para permitir que el petróleo fluya sin que ellos lo ataquen”, dijo Wright. “Han demostrado no estar dispuestos a hacerlo, y hemos cambiado de rumbo. Ahora, lo que estamos haciendo es asegurar que el petróleo, el gas y otros productos puedan fluir a través del estrecho de Ormuz con o sin la cooperación iraní, y hemos continuado degradando sus capacidades militares ofensivas”.

En el mismo programa, un demócrata prominente continuó con las duras críticas de su partido a la gestión de la administración Trump en el conflicto de casi cinco meses.

El senador de EE. UU. Mark Warner de Virginia describió el conflicto como una “guerra de elección” que se lanzó sin una amenaza inminente y argumentó que la administración no ha logrado cumplir sus objetivos previamente establecidos.

“Cambio de régimen, ¿cómo vamos allí? Conseguimos una multitud peor que antes”, dijo Warner sobre Irán. Dijo que el uranio enriquecido que EE. UU. quería obtener de Irán para evitar que construyera un arma nuclear todavía está allí, agregando: “De hecho, harían falta un mínimo de 15,000 tropas en el terreno durante una semana para intentar sacar estas cápsulas, que son bastante volátiles, de su búnker”.

Warner también señaló: “Despojarse de la capacidad de misiles y drones de Irán, obviamente, no hemos tenido éxito allí”, ya que el conflicto continuó el domingo. Dijo: “La continuación de esta guerra, a este ritmo, será un desastre continuo”.

Además de dos muertes en Jordania el viernes, el Comando Central de EE. UU. anunció que otro miembro del servicio fue asesinado el sábado durante una “detonación controlada de municiones sin explotar” en el norte de Irak. La municiones sin explotar eran de un “dron de ataque unidireccional iraní derribado”, dijo Centcom en una declaración en las redes sociales el domingo.

Las últimas bajas en Irán para el ejército de EE. UU. llegaron cuando se inició la segunda semana de la campaña contra Irán, lo que provocó intensos combates alrededor del estrecho de Ormuz. EE. UU. lanzó ataques de represalia el domingo contra los Guardianes de la Revolución de Irán (IRGC) después de los asesinatos.

Después de las muertes de dos tropas de EE. UU. el viernes, el secretario de defensa de Trump, Pete Hegseth, prometió que la campaña militar en Irán continuaría, escribiendo en las redes sociales que el “sacrificio de los miembros del servicio solo fortalece nuestra determinación”.

Donald Trump también aumentó la presión sobre Irán el domingo, instando al Congreso a incluir a Irán en la legislación pendiente de sanciones a Rusia. La medida debilitaría aún más el memorando de entendimiento entre los dos países en junio destinado a resolver el conflicto iraní que incluía un acuerdo para levantar las sanciones a Irán.

Aludiendo a la inesperada muerte el 11 de julio del senador de EE. UU. Lindsey Graham, su aliado, Trump escribió en su plataforma Truth Social: “Los republicanos deberían agregar a Irán al proyecto de ley de sanciones a Rusia. Eso es lo que Lindsey quería hacer, y iba a suceder. ¡IMPORTANTE!”.