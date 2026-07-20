Ferry con 133 pasajeros y tripulación se hunde frente a la costa de Guyana

Hasta ahora, sesenta y siete personas han sido rescatadas después de que un ferry que transportaba a 116 pasajeros y 17 tripulantes se hundiera frente a la costa de Guyana, dijeron funcionarios locales.

Quince niños se encuentran entre los recuperados tras el zozobra del MV Barima tras su salida de la capital, Georgetown, el sábado. Decenas de personas siguen desaparecidas.

Una llamada de socorro se recibió a las 23:01 hora local (03:01 GMT del domingo) lo que desencadenó una operación de búsqueda en la que participaron equipos gubernamentales y embarcaciones privadas, dijo el ministro de Obras Públicas, Juan Edghill.

“Tenemos la esperanza de poder dar cuenta de todos los que estaban a bordo”, dijo a los periodistas mientras los equipos de emergencia continuaban la búsqueda de supervivientes el domingo por la tarde.

Entre los rescatados también se encuentran 41 hombres y 11 mujeres, dijo a los medios el primer ministro Mark Phillips. Agregó que entre ese número se encontraba el capitán del barco.

Desde entonces, el capitán regresó al área para ayudar en la operación de rescate “significativamente aumentada”, agregó, ya que las tripulaciones duplicaron su área de búsqueda el domingo.

Phillips dijo que el barco estaba dentro de su capacidad de peso en el momento del incidente y que tenía licencia para transportar a más de 300 pasajeros.

Los nombres de las personas a bordo se darán a conocer una vez que se completen las operaciones de rescate y los controles médicos, dijo en Facebook.

Se han creado centros de asistencia para los familiares de los rescatados y de los pasajeros aún desaparecidos.

El MV Barima viajaba hacia Port Kaituma cuando volcó cerca de Iron Punt.

Edghill dijo que estaba equipado con 250 chalecos salvavidas, dos embarcaciones salvavidas rígidas y seis embarcaciones salvavidas inflables.

Fue construido en 1939 y tiene 40 m (131 pies) de largo, según un listado de VesselFinder.