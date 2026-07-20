Resultado del Gran Premio de Bélgica: Kimi Antonelli gana y amplía su ventaja en el título después de que George Russell se estrellara en la primera vuelta

Antonelli midió su ritmo cuidadosamente en el primer stint, cuidando sus neumáticos, hasta que le dijeron que acelerara cuando se acercaba su parada en boxes.

En el transcurso de la vuelta 17, cuando Verstappen entró en boxes para cambiar neumáticos, amplió su ventaja sobre Leclerc otros 0,3 segundos hasta 3,5, antes de entrar en boxes en la siguiente vuelta.

Sin embargo, dos vueltas más tarde, un período virtual de coche de seguridad por algunos escombros en la pista le dio a Leclerc una parada en boxes barata (cuesta casi la mitad de tiempo de carrera detenerse bajo un coche de seguridad que bajo condiciones de bandera verde) y Leclerc pudo detenerse para cambiar neumáticos y volver a unirse todavía delante de Antonelli.

Norris en ese momento estaba a la cabeza, pero Leclerc pronto pasó al McLaren en la vuelta 26, y ahora era una pregunta cuánto tiempo le tomaría a Antonelli cerrar la brecha de tres segundos con el Ferrari.

Antonelli le seguía ocho vueltas más tarde y adelantó al Ferrari en la recta de Kemmel en la vuelta 34 de 44.

Leclerc pudo quedarse con Antonelli, cuya ventaja nunca superó los dos segundos, y hubo una presión adicional por el hecho de que el piloto de Mercedes estaba al borde de una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista demasiadas veces.

Pero Antonelli mantuvo las cosas bajo control con calma para cruzar la línea de meta con menos de dos segundos de ventaja y retomar el control del campeonato.

Fue su primera victoria desde Mónaco a principios de junio, después de un abandono en España, una tercera en Austria y un final sin puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña.