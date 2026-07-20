Noticias de India: Las ‘cucarachas’ atacan a Modi con una marcha en el parlamento

20/07/2026 20 de julio de 2026

El lunes por la mañana, el Partido Cucaracha Janta (CJP) de la India parecía continuar con sus planes para la marcha “Chalo Sansad” al parlamento en Nueva Delhi a pesar de que la policía le negó el permiso, con el riesgo de un enfrentamiento.

El movimiento de protesta, que exige la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por un importante fiasco de filtración de exámenes, ha pedido a los cientos de simpatizantes que se espera que se unan a la marcha a llevar a cabo “una protesta pacífica y disciplinada”.

La marcha se produce el primer día de la sesión monzónica del Parlamento indio.

El domingo por la noche, la policía de Delhi negó el permiso para marchar a la protesta liderada por jóvenes.

Se han impuesto órdenes prohibitivas en el distrito de Nueva Delhi, que prohíben la reunión de cinco o más personas, excepto en el lugar designado para la protesta de Jantar Mantar, donde los manifestantes han acampado desde el 20 de junio.

“Por la presente, la policía de Delhi aclara categóricamente que no se ha solicitado ni concedido ningún permiso para dicha marcha/procesión de protesta”, decía un aviso público.

“Como la sesión del Parlamento comienza el 20 de julio, se han implementado estrictas medidas de seguridad para garantizar la seguridad pública, la seguridad de los protegidos y la protección de instalaciones gubernamentales vitales”, dijo la policía, añadiendo que cualquier violación de su orden estaría sujeta a acciones legales.

El lunes, el fundador del CJP, Abhijeet Dipke, elogió la constitución india en una publicación en las redes sociales.

A última hora de la tarde del domingo, Dipke compartió un mensaje de vídeo en Instagram diciendo que el éxito de la marcha radica en que sea pacífica y pidió a los manifestantes que llevaran rosas, fotografías de Mahatma Gandhi (el símbolo del movimiento de libertad no violento de la India) o el libro constitucional indio.