Trump impone aranceles adicionales del 50% a ciertos productos canadienses

La administración Trump anunció el lunes que impondrá a Canadá un arancel adicional del 50% sobre ciertos bienes importados a Estados Unidos, citando la represalia de Canadá a los aranceles de Trump en 2025.

En una llamada con periodistas esta tarde anunciando los aranceles, un alto funcionario de la administración dijo que esta acción es para “hacer responsable” a Canadá por su “represalia sustancial contra Estados Unidos mientras Estados Unidos impone acciones comerciales para reindustrializar, relocalizar y apoyar su manufactura”.

“Por ejemplo, una de las cosas que ha sucedido es que todas las provincias y territorios canadienses, excepto dos, han detenido la compra, distribución o venta al por menor de bebidas alcohólicas estadounidenses, pero no han impuesto restricciones similares a otros países”, dijo el alto funcionario de la administración. A

El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras sale del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, después de asistir al partido de fútbol final de la Copa Mundial, el domingo 19 de julio de 2026. Foto AP/Jacquelyn Martín

El alto funcionario de la administración también señaló los aranceles de Canadá sobre algunos automóviles estadounidenses y los aranceles y cuotas comerciales relacionados con los lácteos. A

La lista de productos cubiertos por los nuevos aranceles es muy amplia, desde productos lácteos, alcohol y productos relacionados con el alcohol hasta algunos productos alimenticios. A

Los aranceles también cubren materiales de construcción, ropa, muebles, tecnología y repuestos de automóviles. A

El presidente firmó hoy tres proclamas bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que imponen “aranceles adicionales del 50% sobre ciertos productos de Canadá en respuesta a estas medidas discriminatorias”, dijo el alto funcionario de la administración. A

“Al hacer esto, el presidente Trump está nivelando el campo de juego para las exportaciones estadounidenses cruciales: vehículos de motor, alcohol y lácteos”, dijo el alto funcionario de la administración. A

Los aranceles entrarán en vigor dentro de 30 días. A

“Cada proclamación de la Sección 338 impone un arancel del 50% a un conjunto diferente de importaciones canadienses, que abarca productos que van desde vino hasta palos de hockey y cemento”, dijo el alto funcionario de la administración. A

El funcionario señaló que los aranceles se aplican incluso a bienes cubiertos por el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Hay algunos bienes que están exentos, según el funcionario estadounidense, entre ellos: “energía, productos de potasa sujetos a aranceles según la Sección 232 y otros bienes como pescado o minerales críticos”.

“Entonces, estamos tratando de volver a estar muy, muy adaptados al volumen de comercio y al daño que eso afecta al comercio estadounidense bajo estas reglas discriminatorias”, dijo el alto funcionario de la administración cuando se le preguntó qué bienes están cubiertos. A

El arancel del 50% es un arancel bastante elevado sobre los productos canadienses; el alto funcionario de la administración señaló que es la tasa más alta que el presidente puede imponer bajo la Sección 338. A

Cuando se le preguntó dónde se encuentran actualmente las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, el funcionario estadounidense dijo que si bien los equipos tienen “discusiones sustanciales”, actualmente no hay negociaciones formales. A

“Ciertamente hemos compartido ideas con ellos sobre las barreras o prácticas comerciales canadienses que a Estados Unidos le gustaría ver remediadas. Han compartido ideas con nosotros sobre el futuro de la relación comercial y cómo mejorar la seguridad económica en América del Norte. Así que ciertamente hemos tenido discusiones, incluidas discusiones sustantivas. Dicho esto, no estamos en una etapa de negociación formal en este momento”, dijo el alto funcionario de la administración. A

Estos no son los aranceles que Trump pidió en una publicación en las redes sociales el viernes, criticando a los vecinos del norte de Estados Unidos por el humo que cubrió las ciudades estadounidenses, proveniente de los incendios forestales canadienses.

El alto funcionario de la administración dijo que el presidente “ha pedido opciones al respecto, y las opciones se están compartiendo con él”.

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