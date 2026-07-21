Pequeño perro desaparecido durante semanas rescatado mientras nadaba en la bahía de San Francisco

Pequeño perro desaparecido durante semanas rescatado mientras nadaba en la bahía de...

Los bomberos rescataron a un pequeño perro que había estado desaparecido durante semanas después de encontrarlo nadando en la bahía de San Francisco.

El perro desapareció durante el fin de semana del Cuatro de Julio, según el distrito de protección contra incendios de Menlo Park. Pero alguien llamó al 911 el 16 de julio para decir que habían visto a un perro entrar en la bahía cerca del puente Dumbarton en East Palo Alto.

El perro “simplemente siguió nadando”, según una publicación de Instagram del distrito de bomberos de Menlo Park.

El distrito de protección contra incendios de Menlo Park movilizó al menos dos camiones, un bote y un aerobote en busca del perro. Los rescatistas primero lo vieron desde el suelo con binoculares. Más tarde, utilizaron un dron mientras lo perseguían desde el agua.

El departamento luego publicó imágenes del rescate del perro en las redes sociales.

Tanto bomberos como policías ayudaron a salvar al perro desaparecido, que fue fotografiado secándose con una toalla por un equipo de bomberos tatuados.

Imágenes adicionales publicadas por el departamento de policía de East Palo Alto mostraron al perro siendo seguido por gaviotas en el agua. Según InMenlo, el perro fue rescatado a media milla de la costa.

Las autoridades luego entregaron al la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (SPCA) local, que localizó a la familia del cachorro y lo devolvió.

“Perro y familia han sido reunidos”, dice la publicación de Instagram del distrito de protección contra incendios de Menlo Park.