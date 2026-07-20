Al menos otro miembro del servicio de EE. UU. muere después del masivo ataque de misiles iraníes

Al menos otro miembro del servicio de EE. UU. muere después del...

Otro miembro del servicio de EE.UU. ha sido asesinado en la guerra de Irán, dijo el Comando Central el domingo, mientras agregaba que se encontraron restos en el área donde un soldado estadounidense desapareció en un ataque anterior.

La más reciente y trágica baja ocurrió cuando las fuerzas estadounidenses intentaron una detonación controlada de dispositivos sin explotar de un dron de ataque iraní derribado en Iraq el sábado, informó el CENTCOM.

Un miembro del servicio fue asesinado y otro resultó herido, sufriendo lesiones leves, durante la detonación que resultó mortal, afirmó.

El sombrío anuncio llegó un día después de que dos miembros del servicio de EE.UU. fueran asesinados en Jordania en un ataque aéreo iraní y un tercer soldado reportado como desaparecido en acción.

“Después de una exhaustiva búsqueda, el personal militar de EE.UU. encontró restos no identificados en la ubicación el día de hoy,” dijo el CENTCOM en su comunicado del domingo, refiriéndose al miembro del servicio MIA.

[Esa imagen muestra un misil lanzado desde una ubicación no revelada hacia objetivos de EE.UU. en Jordania, Kuwait y Bahrein. La milicia de Kuwait dijo que estaba respondiendo a nuevos ataques aéreos iraníes el 16 de julio, ya que Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques sobre el control del vital Estrecho de Hormuz.] “Un proceso de examinación para verificar los restos está en curso.”

Ese ataque involucró tanto drones como misiles balísticos dirigidos a las fuerzas estadounidenses y aliadas estacionadas en Jordania, dijeron funcionarios gubernamentales.

Ninguno de los fallecidos recientes ha sido identificado públicamente aún “por respeto a las familias durante el proceso de notificación,” agregó el Comando Central.

El número de muertos de EE.UU. en la guerra de Irán ahora asciende a 17, mientras ambas partes continúan acercándose a un conflicto más amplio.

[Imagen satelital muestra F-15E, A-10 Thunderbolt y C-130 Hercules en la Base Aérea Muwaffaq Salti, en Al Azraq, Jordania, el 2 de febrero de 2026.] El presidente Trump ha calificado las muertes como “una vergüenza,” pero argumentó que la misión de EE.UU. sigue siendo crítica.

“Lo hicieron porque no quieren ver a Irán con un arma nuclear,” dijo Trump sobre los esfuerzos de las tropas estadounidenses en una llamada exclusiva con The Post el sábado.

“Y solo te muestra lo malos que son [los iraníes].”

Las últimas bajas ocurrieron durante la octava noche consecutiva de ataques de EE.UU. a Irán, con los últimos golpes alcanzando las instalaciones costeras de vigilancia y defensa aérea del régimen, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones, dijo el CENTCOM.

[Más de 50,000 hombres y mujeres en uniforme de EE.UU. están operando en todo el Medio Oriente. Permanecen altamente vigilantes, concentrados, letales y listos,] dijo la agencia sobre la incursión de cinco horas.

[Los ataques están diseñados para degradar aún más la capacidad de Irán de amenazar el envío comercial en el Estrecho de Hormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra miembros del servicio estadounidense en Jordania la noche anterior,] dijo.

[Irán afirmó que los ataques a gran escala resultaron en daños a una planta nuclear en construcción, con la Organización de Energía Atómica de Teherán acusando a EE.UU. de intensificar el conflicto.] “Un ataque a una instalación nuclear pacífica bajo salvaguardias internacionales es una clara violación del derecho internacional,” afirmó la organización en redes sociales.

En respuesta a los últimos ataques de EE.UU., Irán también llevó a cabo un ataque con drones dirigido a activos y equipamiento militar de EE.UU. en Kuwait, según la televisión estatal iraní.

[El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait acusó a Irán de escalar la guerra por sí mismo después de que los ataques también alcanzaron una de las plantas de energía y las instalaciones de desalinización de agua del país.] El Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable de Kuwait describió los ataques como una forma de “atroz agresión iraní” después de otros asaltos durante el fin de semana a instalaciones supervisadas por la agencia.

[Irán también afirmó que destruyó al menos dos aviones de combate estadounidenses durante un ataque con misiles y drones a una base militar de EE.UU. en Jordania.]

[Las defensas aéreas de Bahréin también interceptaron un ataque iraní el domingo, informó su televisión estatal.]

[Conforme la lucha se intensificaba, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reiteró que seguía bloqueando el Estrecho de Hormuz, el punto crucial a través del cual fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo.]

[Dijo que cuatro embarcaciones intentaron pasar por la vía marítima utilizando una “ruta insegura” con el respaldo de EE.UU. después de ignorar las advertencias de la IRGC.] Dos de los barcos abandonaron los intentos, mientras que los otros dos estuvieron involucrados en un “accidente,” dijo la IRGC, pero sin entrar en detalles.