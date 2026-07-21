Sudán enfrenta nuevas sanciones a medida que aumentan las pruebas de atrocidades.

Bienvenido al Resumen de África de la revista Foreign Policy.

Esta semana, Sudán enfrenta un régimen de sanciones en expansión en medio de la guerra civil, los países buscan fortalecer relaciones con la Alianza de Estados del Sahel, y la misión de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Somalia está en peligro.

La Unión Europea es el último grupo de países en expandir un régimen de sanciones contra Sudán, mientras que el hambre y las masacres aumentan en medio de la guerra civil de cuatro años en el país.

La decisión de la UE viene después de que Estados Unidos ampliara el mes pasado sus sanciones para apuntar a individuos y empresas que han ayudado a las dos facciones beligerantes en el conflicto sudanés. Desde que estalló el conflicto sudanés en abril de 2023, se ha convertido en la peor crisis humanitaria del mundo, matando a más de 150,000 personas y obligando a más de 14 millones a huir de sus hogares.

En un nuevo informe de las Naciones Unidas, se encontraron evidencias de crímenes de genocidio en las acciones de RSF en El Fasher.

Mientras tanto, Argelia y Malí han reanudado las relaciones diplomáticas tras más de un año de tensiones. Ambas naciones han reinstalado embajadores y reabierto su espacio aéreo. Argelia también ha renovado su colaboración política con la Alianza de Estados del Sahel.

La misión de la Unión Africana en Somalia enfrenta desafíos financieros significativos después de que Washington decidiera vetar el financiamiento de la ONU para sus operaciones a partir de 2027.

En otro acontecimiento, la compañía petrolera emiratí ADNOC ha anunciado la compra del negocio de combustible de Shell en Sudáfrica por $1 mil millones.

Egipto inauguró su nuevo cuartel general militar llamado Octagon, ubicado en la Nueva Capital Administrativa, fuera de El Cairo.

Por último, la identidad caboverdiana recibió un fuerte apoyo panafricano en su debut en la Copa del Mundo, pero la cuestión de la solidaridad africana es más compleja dentro de la nación insular.