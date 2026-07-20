AliExpress recibe una multa récord en la UE

AliExpress dijo que planea apelar una sanción impuesta por los reguladores de la Unión Europea (UE), que encontraron deficiencias en los esfuerzos de la empresa para frenar los productos ilegales, inseguros y falsificados.

La mayor plataforma china de comercio electrónico en la UE, AliExpress, ha sido multada con 550 millones de euros (629 millones de dólares) por no abordar las ventas de productos ilegales, inseguros y falsificados.

“La proliferación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales y dañinos no es un costo inevitable de las compras en línea: es un incumplimiento por parte de AliExpress de sus obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales”, dijo el lunes la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen.

Es la multa más grande jamás impuesta en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que establece reglas claras para los servicios en línea en la UE, dirigidas especialmente a plataformas en línea de gran tamaño.

AliExpress dijo que apelará la multa “desproporcionada”, diciendo que la considera excesiva.

AliExpress se enfrenta a la fecha límite del 20 de octubre

El gigante del comercio online, que pertenece al grupo Alibaba, deberá pagar la multa y tiene hasta el 20 de octubre para presentar un plan para abordar las infracciones. Luego, los reguladores de la UE revisarán el plan, tras lo cual la empresa podría enfrentarse a nuevas sanciones.

Hace un año, AliExpress acordó reforzar los controles sobre mercancías ilegales y potencialmente peligrosas, como medicamentos y suplementos. Pero la Comisión Europea dijo que las medidas no resolvieron completamente sus preocupaciones más amplias.

La comisión dijo AliExpress:

En algunos casos, no se sancionó a los comerciantes que vendían productos ilegales, permitiéndoles continuar operando en la plataforma.

Carecía de personal suficiente para revisar eficazmente listados potencialmente ilegales.

Los inspectores enfrentaron cargas de trabajo excesivas, lo que obstaculizó los esfuerzos de supervisión.

Algunos productos ilegales fueron recomendados o promocionados antes de ser eliminados de la plataforma.

Pero AliExpress dijo que la decisión de la UE “ignora nuestro sólido marco de gestión de riesgos y las mejoras significativas y proactivas que hemos realizado”.

La compañía también dijo que ha trabajado con la Comisión para cumplir con sus “expectativas cambiantes”.

DSA solía controlar las grandes tecnologías

Según la UE, AliExpress tiene 193 millones de usuarios en el bloque, por delante del gigante de la moda online Shein y el minorista Temu, que tienen 156 millones y 130 millones de usuarios, respectivamente.

“Uno de cada cinco europeos dice que compra una vez al mes en Shein, Temu y AliExpress”, afirmó Virkkunen.

Temu fue multada con 200 millones de euros en mayo, mientras que la plataforma de redes sociales X de Elon Musk fue multada en diciembre del año pasado, ambas por violaciones de la DSA.

Editado por: Jenipher Camino González

No dejes que el algoritmo oculte la noticia. Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para seleccionarnos como su fuente preferida en Google.por lo que siempre verás nuestras noticias verificadas primero.