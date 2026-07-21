Los campeones del mundo de España regresan a casa para desfilar ante casi 2 millones

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MADRID – La selección española de fútbol ganadora de la Copa Mundial regresó a casa el lunes y una multitud estimada de casi 2 millones estuvo presente para saludar al equipo por las calles de Madrid.

Los 26 jugadores y su cuerpo técnico se reunieron con la realeza del país, y luego con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras llegar a la capital española un día después de vencer a Argentina por 1-0 en la final disputada en Nueva Jersey.

“Gracias a los entrenadores y jugadores por el estilo de juego, el esfuerzo y la victoria”, dijo Sánchez. “Realmente hemos disfrutado viéndolo jugar”.

Luego, el equipo subió a un autobús descapotable para realizar un estridente desfile por el centro de Madrid. “Las estrellas brillan juntas” estaba escrito en el autobús, que también llevaba fotografías de los futbolistas.

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Manu Fernández/AP

Los jugadores, que portaban el trofeo de la Copa del Mundo y vestían camisetas con las palabras Somos Campeones, bailaron e interactuaron con los fanáticos a lo largo del recorrido.

“Ha sido una experiencia emotiva y orgullosa representar a un país maravilloso con fanáticos tan apasionados y devotos”, dijo el entrenador de España, Luis de la Fuente, antes de que comenzara el desfile. “Estamos llenos de alegría”.

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CÃ©sar Vallejo/Europa Press via AP

El equipo viajó por las avenidas históricas de Madrid desde cerca del Palacio de Moncloa, la residencia oficial del primer ministro, hasta la Plaza de Cibeles, donde las autoridades dijeron a los medios locales que unas 120.000 personas estaban presentes para una ceremonia.

Los jugadores fueron presentados uno a uno antes de acceder al escenario instalado en la plaza. Cada uno escogió la canción que sonaría al entrar. Álex Baena, que celebraba su 25 cumpleaños, entró con el trofeo del Mundial.

El técnico De la Fuente fue lanzado al aire por sus jugadores tras ser presentado. El entrenador estuvo entre los que cantaron la canción que les tocaban.

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Manu Fernández/AP

El delantero Borja Iglesias actuó como DJ en un momento, con sus compañeros bailando en el escenario.

Las cantantes Aitana, Ana Mena y Lola Índigo estuvieron entre las que amenizaron al público y a los jugadores.

El acto finalizó con toda la selección española levantando nuevamente el trofeo, como en la entrega de premios del domingo, pero ahora ante el público local.

Grupos de aficionados habían comenzado a asegurar sus lugares cerca de Cibeles el lunes por la mañana antes de la llegada del equipo, trayendo paraguas para protegerse del sol y temperaturas de hasta 35 grados Celsius (95 Fahrenheit).

La plaza es donde normalmente se reúnen para celebrar los ex equipos de España y sus seguidores. También es el lugar tradicional de celebración del Real Madrid cuando gana títulos.

Las autoridades estimaron que un total de 1,8 millones de personas dieron la bienvenida al equipo en Madrid.

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Manu Fernández/AP

España se llevó el trofeo el domingo después de que Ferran Torres anotara el gol de la victoria en la prórroga para asegurar su segundo título de la Copa del Mundo, y el primero desde 2010 en Sudáfrica.

El equipo fue felicitado por los líderes de los tres países que copatrocinaron el torneo: el presidente estadounidense Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney.

Después del pitido final, Madrid estalló en celebraciones, con miles de seguidores saliendo a las calles desde bares y restaurantes, muchos envueltos en banderas españolas o vistiendo los colores del equipo.

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Bernat Armangue/AP

Multitudes llenaron la Puerta de Sol de la capital y otras plazas importantes, cantando, bailando y encendiendo bengalas mientras sonaban las bocinas de los autos.

Muchos celebraron la victoria del domingo hasta altas horas de la madrugada del lunes.

“Estoy muy feliz. He dormido tres o cuatro horas, pero por el equipo haré lo que sea necesario”, dijo Víctor Álvarez, de 19 años.

La victoria masculina, combinada con el Mundial femenino ganado por España en 2023, convierte a la nación europea en la primera en ostentar ambos títulos simultáneamente.

“La verdad es que fue muy emocionante. Preferimos no ir a ningún bar ni nada, vivirlo en casa, concentrados y muy contentos, muy alegres”, afirmó la funcionaria Gema Rodero, de 59 años.

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JosÃ© Oliva/Europa Press via AP

Sin embargo, las celebraciones se vieron empañadas después de que las autoridades locales informaron que un niño de 13 años en Salamanca, al noroeste de Madrid, había muerto después de que se derrumbara una fuente a la que se había subido con amigos para conmemorar la victoria.

Para muchos seguidores jóvenes, el triunfo es la primera vez que ven al equipo masculino levantar el trofeo, y el delirio nacional que le siguió.

España ahora es marcadamente diferente de 2010, cuando la nación ibérica estaba acosada por una crisis de deuda, un 20% de desempleo y regiones nacionalistas que luchaban por ganar más autonomía.

La economía se está expandiendo, la tasa de desempleo se ha reducido a la mitad y se prevé que el país vuelva a estar entre las principales economías de más rápido crecimiento de la eurozona. Las tensiones nacionalistas y separatistas se han enfriado considerablemente.