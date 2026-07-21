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Los campeones del mundo de España regresan a casa para desfilar ante casi 2 millones

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Gabriel Sánchez
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Los campeones del mundo de España regresan a casa para desfilar ante casi 2 millones

Los jugadores de la selección española de fútbol celebran en la Plaza Cibeles de Madrid el lunes 20 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

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MADRID – La selección española de fútbol ganadora de la Copa Mundial regresó a casa el lunes y una multitud estimada de casi 2 millones estuvo presente para saludar al equipo por las calles de Madrid.

Los 26 jugadores y su cuerpo técnico se reunieron con la realeza del país, y luego con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras llegar a la capital española un día después de vencer a Argentina por 1-0 en la final disputada en Nueva Jersey.

“Gracias a los entrenadores y jugadores por el estilo de juego, el esfuerzo y la victoria”, dijo Sánchez. “Realmente hemos disfrutado viéndolo jugar”.

Luego, el equipo subió a un autobús descapotable para realizar un estridente desfile por el centro de Madrid. “Las estrellas brillan juntas” estaba escrito en el autobús, que también llevaba fotografías de los futbolistas.

El español Lamine Yamal reacciona durante las celebraciones con sus compañeros de la selección nacional en la Plaza Cibeles de Madrid el lunes 20 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

El español Lamine Yamal reacciona durante las celebraciones con sus compañeros de la selección nacional en la Plaza Cibeles de Madrid el lunes 20 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

Manu Fernández/AP


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Los jugadores, que portaban el trofeo de la Copa del Mundo y vestían camisetas con las palabras Somos Campeones, bailaron e interactuaron con los fanáticos a lo largo del recorrido.

“Ha sido una experiencia emotiva y orgullosa representar a un país maravilloso con fanáticos tan apasionados y devotos”, dijo el entrenador de España, Luis de la Fuente, antes de que comenzara el desfile. “Estamos llenos de alegría”.

Los jugadores de la selección española de fútbol celebran encima de un autobús mientras viaja por las concurridas calles de Madrid, el lunes 20 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

Los jugadores de la selección española de fútbol celebran encima de un autobús mientras viaja por las concurridas calles de Madrid, el lunes 20 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

CÃ©sar Vallejo/Europa Press via AP


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El equipo viajó por las avenidas históricas de Madrid desde cerca del Palacio de Moncloa, la residencia oficial del primer ministro, hasta la Plaza de Cibeles, donde las autoridades dijeron a los medios locales que unas 120.000 personas estaban presentes para una ceremonia.

Los jugadores fueron presentados uno a uno antes de acceder al escenario instalado en la plaza. Cada uno escogió la canción que sonaría al entrar. Álex Baena, que celebraba su 25 cumpleaños, entró con el trofeo del Mundial.

El técnico De la Fuente fue lanzado al aire por sus jugadores tras ser presentado. El entrenador estuvo entre los que cantaron la canción que les tocaban.

Los jugadores de la selección española de fútbol celebran en la Plaza Cibeles de Madrid el lunes 20 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

Los jugadores de la selección española de fútbol celebran en la Plaza Cibeles de Madrid el lunes 20 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

Manu Fernández/AP


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El delantero Borja Iglesias actuó como DJ en un momento, con sus compañeros bailando en el escenario.

Las cantantes Aitana, Ana Mena y Lola Índigo estuvieron entre las que amenizaron al público y a los jugadores.

El acto finalizó con toda la selección española levantando nuevamente el trofeo, como en la entrega de premios del domingo, pero ahora ante el público local.

Grupos de aficionados habían comenzado a asegurar sus lugares cerca de Cibeles el lunes por la mañana antes de la llegada del equipo, trayendo paraguas para protegerse del sol y temperaturas de hasta 35 grados Celsius (95 Fahrenheit).

La plaza es donde normalmente se reúnen para celebrar los ex equipos de España y sus seguidores. También es el lugar tradicional de celebración del Real Madrid cuando gana títulos.

Las autoridades estimaron que un total de 1,8 millones de personas dieron la bienvenida al equipo en Madrid.

El español Rodrigo Hernández levanta el trofeo de la Copa del Mundo junto al entrenador español Luis de la Fuente, izquierda, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ​​Rafael Louzan, cuando llegan al aeropuerto de Madrid el lunes 20 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo.

El español Rodrigo Hernández levanta el trofeo de la Copa del Mundo junto al entrenador español Luis de la Fuente, izquierda, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ​​Rafael Louzan, cuando llegan al aeropuerto de Madrid el lunes 20 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo.

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España se llevó el trofeo el domingo después de que Ferran Torres anotara el gol de la victoria en la prórroga para asegurar su segundo título de la Copa del Mundo, y el primero desde 2010 en Sudáfrica.

El equipo fue felicitado por los líderes de los tres países que copatrocinaron el torneo: el presidente estadounidense Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney.

Después del pitido final, Madrid estalló en celebraciones, con miles de seguidores saliendo a las calles desde bares y restaurantes, muchos envueltos en banderas españolas o vistiendo los colores del equipo.

Los aficionados se agolpan mientras esperan la llegada de los jugadores de la selección española de fútbol a Madrid el lunes 20 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

Los aficionados se agolpan mientras esperan la llegada de los jugadores de la selección española de fútbol a Madrid el lunes 20 de julio de 2026, después de que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

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Multitudes llenaron la Puerta de Sol de la capital y otras plazas importantes, cantando, bailando y encendiendo bengalas mientras sonaban las bocinas de los autos.

Muchos celebraron la victoria del domingo hasta altas horas de la madrugada del lunes.

“Estoy muy feliz. He dormido tres o cuatro horas, pero por el equipo haré lo que sea necesario”, dijo Víctor Álvarez, de 19 años.

La victoria masculina, combinada con el Mundial femenino ganado por España en 2023, convierte a la nación europea en la primera en ostentar ambos títulos simultáneamente.

“La verdad es que fue muy emocionante. Preferimos no ir a ningún bar ni nada, vivirlo en casa, concentrados y muy contentos, muy alegres”, afirmó la funcionaria Gema Rodero, de 59 años.

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España, acompañados por la princesa Leonor, izquierda, y la infanta Sofía, derecha, posan con jugadores de la selección nacional de fútbol de España en el Palacio de la Zarzuela de Madrid el lunes 20 de julio de 2026, después de que el equipo fuera coronado campeón de la Copa del Mundo.

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España, acompañados por la princesa Leonor, izquierda, y la infanta Sofía, derecha, posan con jugadores de la selección nacional de fútbol de España en el Palacio de la Zarzuela de Madrid el lunes 20 de julio de 2026, después de que el equipo fuera coronado campeón de la Copa del Mundo.

JosÃ© Oliva/Europa Press via AP


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Sin embargo, las celebraciones se vieron empañadas después de que las autoridades locales informaron que un niño de 13 años en Salamanca, al noroeste de Madrid, había muerto después de que se derrumbara una fuente a la que se había subido con amigos para conmemorar la victoria.

Para muchos seguidores jóvenes, el triunfo es la primera vez que ven al equipo masculino levantar el trofeo, y el delirio nacional que le siguió.

España ahora es marcadamente diferente de 2010, cuando la nación ibérica estaba acosada por una crisis de deuda, un 20% de desempleo y regiones nacionalistas que luchaban por ganar más autonomía.

La economía se está expandiendo, la tasa de desempleo se ha reducido a la mitad y se prevé que el país vuelva a estar entre las principales economías de más rápido crecimiento de la eurozona. Las tensiones nacionalistas y separatistas se han enfriado considerablemente.

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