Los nuevos aranceles del 50 por ciento de Trump a Canadá: ¿Qué productos se ven afectados y por qué?

EXPLICADOR

El presidente de Estados Unidos impone nuevos aranceles radicales a Canadá, tensando los ya tensos vínculos con su segundo mayor socio comercial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso nuevos aranceles del 50 por ciento a una variedad de productos canadienses, amenazando con tensar aún más los lazos con su segundo mayor socio comercial.

Los aranceles, anunciados el lunes y cuya entrada en vigor está prevista para 30 días, cubren una variedad de artículos, incluidos vino, palos de hockey y cemento, según una hoja informativa de la Casa Blanca.

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La Casa Blanca reclamó un “trato discriminatorio” por parte de Ottawa contra el alcohol, los automóviles y los productos lácteos estadounidenses detrás de los últimos aranceles.

La semana pasada, Trump había amenazado a Canadá con mayores aranceles debido a una ola de humo de incendios forestales que descendió sobre Estados Unidos.

A continuación se desglosa qué productos se ven afectados y por qué.

¿Qué bienes se ven afectados?

Trump invocó la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, el primer uso registrado de la ley en casi un siglo de su existencia. La ley permite al presidente imponer aranceles punitivos de hasta el 50 por ciento contra socios comerciales que se considere que han discriminado los productos estadounidenses.

La imposición de impuestos a la importación de bienes abarca desde vino hasta cemento y equipos de hockey sobre hielo. Los nuevos aranceles también se aplicarían a productos lácteos, piscinas, muebles, cañas de pescar, semillas, ropa y pelucas, entre otros artículos.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dijo que los aranceles se aplicarían a casi 20.000 millones de dólares de importaciones procedentes de Canadá, alrededor del 5,2 por ciento de los 382.000 millones de dólares en bienes que Estados Unidos importó de Canadá en 2025.

Trump también ha citado el déficit comercial con Canadá detrás de sus amplios aranceles. El déficit comercial de bienes de Estados Unidos con Canadá fue de 46.400 millones de dólares en 2025, según Washington, y el petróleo y el gas de Canadá son la principal fuente del déficit.

Los últimos aranceles no se aplicarán al petróleo, el gas, los minerales críticos, la potasa y los bienes que ya se ven afectados por aranceles sectoriales específicos, dijo la Casa Blanca.

¿Qué ha dicho Estados Unidos?

La administración Trump dice que los nuevos aranceles se aplicarían independientemente de si el producto estaba incluido en el actual Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (conocido como CUSMA en Canadá).

Washington ya tiene aranceles activos que van del 15 al 50 por ciento sobre el cobre, el aluminio y el acero canadienses, junto con un impuesto del 25 por ciento sobre las piezas de automóviles no estadounidenses.

Al anunciar los nuevos aranceles, la Casa Blanca dijo que Canadá fue el único país, además de China, que tomó represalias contra los aranceles de Trump el año pasado.

“Canadá ha retirado los productos alcohólicos estadounidenses de los estantes canadienses, ha dado un mejor acceso al mercado a los productos lácteos de la Unión Europea y ha puesto un límite a las exportaciones de vehículos estadounidenses a Canadá por parte de empresas que se reubican en Estados Unidos”, argumentó en una declaración el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El anuncio arancelario pretende “hacer responsable a Canadá de sus represalias y discriminación”, añadió.

La Casa Blanca afirmó además en su hoja informativa: “Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, no acordó renovar el [USMCA] en su forma actual, porque el acuerdo no es lo suficientemente beneficioso para Estados Unidos”.

¿Cómo ha reaccionado Canadá?

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo en un comunicado que los aranceles de Trump son “los últimos de una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos” en violación directa del acuerdo trilateral de libre comercio.

“Reconociendo que Estados Unidos ha estado transformando todas sus relaciones comerciales, incluidas aquellas cubiertas por CUSMA, durante los últimos 18 meses, Canadá ha hecho una serie de propuestas detalladas y completas para resolver esta disputa y modernizar CUSMA”, escribió en el comunicado, publicado en su cuenta X. “Estamos dispuestos a intensificar esas discusiones en las próximas semanas”.

“Esta disputa comercial ha aumentado los costos para las familias, particularmente en Estados Unidos. Canadá está dispuesto a colaborar intensamente para abordar cuestiones pendientes con Estados Unidos en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos”, añadió.

Carney había intentado negociar con Trump el año pasado, pero las conversaciones terminaron abruptamente en octubre después de que Ottawa emitiera un anuncio antiaranceles en Estados Unidos.