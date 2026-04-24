Ex estrella de la NFL llama a Fernando Mendoza ‘el jugador más completo’ del draft de 2026

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Los Raiders de Las Vegas seleccionaron a Fernando Mendoza con la selección número uno en el Draft de la NFL del jueves por la noche.

Mendoza llevó a los Indiana Hoosiers Indiana Hoosiers a un campeonato nacional y ganó el Trofeo Heisman por el año que trabajó con el equipo.

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El jugador de 22 años fue la selección número uno proyectada en muchos drafts simulados tan pronto como Indiana acabó con los Miami Hurricanes en el campeonato nacional. Impresionó a los cazatalentos con sus entrenamientos y fue, con diferencia, el mejor mariscal de campo.

La ex estrella de la NFL Shawne Merriman le dijo a Fox News Digital qué convirtió a Mendoza en el mejor jugador más allá de lo que dicen los informes preliminares.

“Es el jugador más completo”, dijo el ex apoyador de los San Diego Chargers. “Creo que es el tipo de muchachos más preparado para la NFL que puedes lanzar al campo y hacer que salgan y jueguen de inmediato. Nada (contra) los otros muchachos. El mariscal de campo de Alabama (Ty Simpson), hay algunos mariscales de campo realmente buenos en este draft. Pero esa selección número uno es especial.

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“Esa selección N° 1 es especial porque te solidifica como el mejor jugador en este draft y en quién va a confiar una franquicia, a quién van a construir durante los próximos 5 a 10 años. Esa selección N° 1 dice mucho sobre quién eres y qué puedes hacer por una franquicia”.

Mendoza tendrá la tarea de devolver a los Raiders a la gloria. El equipo también contrató a Kirk Cousins ​​para ayudar a guiar al nativo de Florida mientras comienza su viaje en la NFL.

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Mendoza sólo jugó un año en Indiana.

Tuvo 41 pases de touchdown y 3,535 yardas aéreas. Indiana terminó el año 16-0.