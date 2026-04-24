Doug Bracewell admite haber consumido cocaína después del día de juego en el campeonato del condado

El ex todoterreno de Nueva Zelanda, Doug Bracewell, admitió haber consumido cocaína después del primer día del último partido del campeonato del condado de Essex el año pasado.

Bracewell dio positivo el 25 de septiembre, segundo día del partido contra Somerset en Chelmsford.

El Regulador de Cricket lo notificó en noviembre y respondió el 8 de diciembre, confirmando que había consumido cocaína después del primer día del partido, hasta las primeras horas de la mañana siguiente.

Bracewell, quien fichó por Essex para los últimos tres partidos de campeonato de la temporada, abrió la bolera el primer día, reclamando dos ventanillas cuando Somerset pasó a 339-6. No estuvo obligado a batear el segundo día y Essex finalmente ganó el partido por siete terrenos.

Después de ser notificado de la prueba positiva, Bracewell se retiró del cricket el 28 de diciembre. El Regulador todavía le ha impuesto una prohibición de dos años.

Como parte de una famosa familia de cricket de Nueva Zelanda (su tío John Bracewell jugó 28 pruebas y su primo Michael es actualmente un Black Cap), Doug jugó 69 partidos internacionales en todos los formatos.

Anteriormente también cumplió una prohibición de un mes por consumo de cocaína en 2024.

Bracewell ha aceptado la sanción, mientras que Essex no afrontará castigo.

“Essex puede confirmar que Doug Bracewell no pasó una prueba de drogas de rutina en septiembre de 2025”, decía un comunicado del club.

“El club apoya la decisión del Regulador de Cricket de imponer un período de inelegibilidad de dos años. Todos los empleados deben cumplir con los más altos estándares de conducta profesional.

“Si bien el club no tolera el comportamiento de Bracewell, estamos comprometidos a apoyarlo durante su rehabilitación de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos”.