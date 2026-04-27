Un incendio forestal de rápido crecimiento en Georgia supera las 31 millas cuadradas y es posible realizar evacuaciones

alternar título Oficina del gobernador Brian Kemp/AP

NAHUNTA, Georgia – Uno de los dos grandes incendios forestales en el sureste de Georgia continúa creciendo y ahora supera las 31 millas cuadradas (80 kilómetros cuadrados), informaron las autoridades el domingo.

El incendio de la autopista 82 ha estado ardiendo desde el 20 de abril y hasta el sábado había destruido al menos 87 viviendas. El domingo por la mañana, las autoridades dijeron que solo estaba contenido en un 7%.

La autopista 82 en el condado de Brantley está a unas 35 millas (56,3 kilómetros) al norte de la frontera estatal con Florida.

“El incendio básicamente duplicó su tamaño anoche”, dijo el domingo el administrador del condado de Brantley, Joey Cason, en una publicación de Facebook. “Es un incendio dinámico que se verá afectado por el viento”.

Se esperaban ráfagas de viento de aproximadamente 24,1 kph (15 mph) el domingo.

Cason también dijo que los avisos de evacuación podrían emitirse el domingo y que los residentes deberían prestarles atención.

“Tuvimos gente que no evacuó y casi quedaron atrapados por el incendio”, añadió. “Va a ser otro día potencial de incendio, ya que los vientos se intensificarán más tarde”.

Un segundo incendio a unas 70 millas (110 kilómetros) al suroeste en los condados de Clinch y Echols, cerca de la frontera del estado de Florida, había quemado más de 46 millas cuadradas (121 kilómetros cuadrados), destruido al menos 35 viviendas y hasta el sábado solo estaba contenido alrededor del 10%. Ese incendio fue iniciado por chispas de una operación de soldadura.

El incendio de la autopista 82 se inició cuando un globo de aluminio chocó contra líneas eléctricas vivas. Eso creó un arco eléctrico que encendió el material combustible en el suelo.

Se esperaba que llegaran más equipos el domingo y lunes para ayudar a combatirlo, dijo Cason.

“Hay un montón de recursos que se están invirtiendo en este incendio para, con suerte, controlarlo o apagarlo”, dijo. “Toda esta situación es desgarradora”.

Las cifras actualizadas sobre las casas dañadas o destruidas por el incendio no estuvieron disponibles de inmediato el domingo por la tarde, dijo Susie Heisey, portavoz del Equipo de Gestión de Incidentes del Área Sur.

“Nuestros bomberos trabajaron muy duro y tuvieron mucho éxito en la protección de estructuras y casas privadas, pero también hubo pérdidas”, dijo Heisey.

Debido al incendio en curso, aún no se pueden enviar investigadores para evaluar los daños, añadió.

Los bomberos han estado luchando contra más de 150 incendios forestales en Georgia y Florida que han enviado neblina de humo a lugares alejados de las llamas, lo que ha provocado advertencias sobre la calidad del aire en algunas ciudades.

Esta primavera se están produciendo una cantidad inusualmente grande de incendios forestales en todo el sureste. Los científicos dicen que la amenaza de incendio se ha visto amplificada por una combinación de sequía extrema, ráfagas de viento, cambio climático y árboles muertos que aún cubren algunos bosques después de ser derribados por el huracán Helene en 2024.

En el norte de Florida, el bombero voluntario de la Oficina del Sheriff del condado de Nassau, James “Kevin” Crews, murió el jueves por la noche después de sufrir una emergencia médica no especificada mientras sofocaba un incendio forestal. No se han reportado muertes ni heridos por incendios en Georgia.