Voleibol: Montevideo Thunder Hawks espera abrirse paso en el 26

MONTEVIDEO — Si alguna vez hubo un equipo que necesita y está en la cúspide de una gran temporada, ese es el equipo de voleibol de Montevideo, que ha ganado 11 partidos en los últimos cuatro años.
La última vez, los Thunder Hawks tuvieron marca de 0-12 en la Conferencia Central Oeste y 2-19 en general.
calendario 2026
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|en el torneo de Jimmy John – Marshall
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|13 de octubre
|en Morris/Chokio-Alberta
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|20 de octubre
|Centro Sauk
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|22 de octubre
|ATREVIDO
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“Hemos estado reconstruyendo este programa durante cuatro años y muchos de estos atletas se enfrentaron a probabilidades imposibles desde el principio, jugando contra equipos mucho más experimentados mientras comenzaban como estudiantes de primer, segundo e incluso octavo grado”, dijo el entrenador en jefe de Montevideo, John Mader. “Estas chicas nunca se dieron por vencidas: el valor, la fe en nuestro sistema y en nuestros compañeros de equipo, la determinación, la defensa luchadora y el enfoque en crear una ofensiva más eficiente serán los factores decisivos, no los atletas individuales. Si alguna vez hubo una temporada o un equipo que dependió y se centró en el todo en lugar de en las partes excepcionales, este es ese año”.
Raegyn Glady es un destacado retornado a la clase juvenil de los Thunder Hawks. Ella es una libero de 5 pies 2 pulgadas que viene de un segundo año en All-West Central con 232 ataques y 18 servicios ace.
Glady, que está entrando en su cuarta temporada como titular, también juega para Southwest MN Volleyball, que repitió como campeona nacional en el Campeonato Nacional Juvenil AAU de 2026.
Olivia Sachs, una especialista defensiva senior de 5-3, formará equipo con Glady en la última fila. Ella acaba de terminar una temporada junior donde obtuvo la Mención de Honor de All-West Central. Payton Howell, un junior de 5-2 que es otro especialista defensivo, también regresa como titular a la última fila.
El equipo de Mader también conserva a sus dos armadoras en las juniors Megan Koosmann y Jillian Magnuson.
Magnuson anotó 258 asistencias en sets y 128 ataques el año pasado. Koosmann tuvo 133 remates y 62 ataques.
También regresaron a Montevideo las senior Anika Brown (5-8, MH), Janie Miller (5-11, OPP), Taryn Stenson (5-8, OH) y las junior Jenna Schultz (5-11, MH) y Ellianna Steinbach (5-8, OH).