Voleibol: Montevideo Thunder Hawks espera abrirse paso en el 26

MONTEVIDEO — Si alguna vez hubo un equipo que necesita y está en la cúspide de una gran temporada, ese es el equipo de voleibol de Montevideo, que ha ganado 11 partidos en los últimos cuatro años.

La última vez, los Thunder Hawks tuvieron marca de 0-12 en la Conferencia Central Oeste y 2-19 en general.

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“Hemos estado reconstruyendo este programa durante cuatro años y muchos de estos atletas se enfrentaron a probabilidades imposibles desde el principio, jugando contra equipos mucho más experimentados mientras comenzaban como estudiantes de primer, segundo e incluso octavo grado”, dijo el entrenador en jefe de Montevideo, John Mader. “Estas chicas nunca se dieron por vencidas: el valor, la fe en nuestro sistema y en nuestros compañeros de equipo, la determinación, la defensa luchadora y el enfoque en crear una ofensiva más eficiente serán los factores decisivos, no los atletas individuales. Si alguna vez hubo una temporada o un equipo que dependió y se centró en el todo en lugar de en las partes excepcionales, este es ese año”.

La armadora de Montevideo Megan Koosmann prepara el balón en un partido de la Conferencia Central Oeste contra BOLD el jueves 4 de septiembre de 2025 en Montevideo. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

Raegyn Glady es un destacado retornado a la clase juvenil de los Thunder Hawks. Ella es una libero de 5 pies 2 pulgadas que viene de un segundo año en All-West Central con 232 ataques y 18 servicios ace.

Glady, que está entrando en su cuarta temporada como titular, también juega para Southwest MN Volleyball, que repitió como campeona nacional en el Campeonato Nacional Juvenil AAU de 2026.

La bateadora central de Montevideo Jenna Schultz (extremo izquierdo) y la armadora Jillian Magnuson (extremo derecho) celebran una victoria en un set con sus compañeros de Thunder Hawks en un partido de la Conferencia Central Oeste contra BOLD el jueves 4 de septiembre de 2025 en Montevideo. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

Olivia Sachs, una especialista defensiva senior de 5-3, formará equipo con Glady en la última fila. Ella acaba de terminar una temporada junior donde obtuvo la Mención de Honor de All-West Central. Payton Howell, un junior de 5-2 que es otro especialista defensivo, también regresa como titular a la última fila.

El equipo de Mader también conserva a sus dos armadoras en las juniors Megan Koosmann y Jillian Magnuson.

La atacante derecha/exterior de Montevideo, Janie Miller, termina un remate con Lilly Henriksen de BOLD apuntada para un intento de bloqueo en un partido de la Conferencia Central Oeste el jueves 4 de septiembre de 2025 en Montevideo. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

Magnuson anotó 258 asistencias en sets y 128 ataques el año pasado. Koosmann tuvo 133 remates y 62 ataques.

También regresaron a Montevideo las senior Anika Brown (5-8, MH), Janie Miller (5-11, OPP), Taryn Stenson (5-8, OH) y las junior Jenna Schultz (5-11, MH) y Ellianna Steinbach (5-8, OH).