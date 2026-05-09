Preguntas y respuestas exclusivas con el armador de voleibol masculino de Ball State, Lucas Machado

El armador de segundo año Lucas Machado prepara el balón para un compañero de equipo el 23 de enero en Worthen Arena. Adam Jones
Lucas Machado, también conocido como el “Macho Man” en Worthen Arena, ha liderado un año de carrera en su temporada junior. El armador ha sido el titular de los Cardinals durante toda la temporada y ha registrado 986 remates hasta el momento en la temporada junto con 139 ataques.
Aquí hay una sesión de preguntas y respuestas exclusiva con uno de los mejores organizadores del país.
P: Tuviste 52 asistencias contra Pepperdine y simplemente hacías jugadas en todas partes. ¿Cómo puedes mantenerte concentrado en un juego con tanto en juego para seguir poniendo a tu equipo en posiciones para anotar?
Machado: “Creo que solo estaba tratando de ayudar a mis compañeros de equipo y ponerlos en la mejor posición para que pudieran matar. También tener a Mike [Iandolo] Como entrenador en jefe, es uno de los mejores entrenadores en jefe de Estados Unidos en este momento y también fue armador, así que sabe lo que está haciendo. Sabe mucho sobre ambientación así que me ayuda mucho. Tener a Mike como entrenador en jefe y realmente aprovechar lo que me están dando también me está ayudando mucho. Y tener a Griffin [Satterfield] y pedro [Zurawski] “Están en el banquillo ayudándome con las cosas que a veces no puedo ver cuando estoy jugando, y ellos pueden ver desde un punto de vista diferente, eso también ayuda mucho”.
P: Después del partido, dijiste que era difícil procesar que iban a la Final Four. Ahora que ha tenido algo de tiempo para procesarlo, ¿cómo ha sido?
Machado: “Se siente bien. Todavía lo estoy procesando, no voy a mentir, pero se siente muy bien. [I’m] simplemente emocionado de ir a [Los Angeles] y que haga buen tiempo y tengas la oportunidad de competir contra los mejores equipos del país. Creo que nos lo merecemos. Nosotros [have] Trabajé duro toda esta temporada para conseguir [to] esta etapa ahora mismo, así que [I’m] solo trato de disfrutar [it] y diviértete con los chicos.”
P: Ustedes fueron a la costa oeste a principios de año, ¿cuánto les ha ayudado eso ahora que van a salir de nuevo?
Machado: “Creo que ayudó mucho. Tuvimos la oportunidad de jugar contra UCLA, uno de los mejores equipos del país, y también contra Stanford, y lo hicimos muy bien. Creo que les mostramos a todos los demás que podemos vencer a cualquier equipo, y que podemos ganarlo todo, podemos ganar el natty”.
P: ¿Qué tan gratificante es estar en condiciones de ganar un campeonato nacional después de cómo terminó el año pasado?
Machado: “No sé ni qué decir. El año pasado no fue muy bueno. Lo dije al final del partido del sábado pasado en la entrevista. [that] sólo queríamos probar algo diferente e intentar mejorar cada día. Hablamos durante el verano para mejorar e intentar reunirnos y trabajar más como familia que como equipo, y ha funcionado. Nuestro arduo trabajo se nota y nos lleva a donde debemos estar”.
P: ¿Cuáles son sus niveles de entusiasmo personalmente por toda la experiencia?
Machado: “Estoy muy emocionado. Recuerdo el domingo, cuando me desperté después del partido, vi algunos clips y repasé el partido un poco y pensé en ello. Estaba llorando, así que es muy emotivo estar en este equipo, llegar a la Final Four y tener la oportunidad de competir al más alto nivel en los EE. UU. Es muy emotivo, y estoy emocionado de llegar allí y divertirme un poco”.
Vea a los Cardinals en acción hoy a las 6:30 p.m. EST, mientras se enfrentan a UC Irvine en las semifinales de la NCAA.
