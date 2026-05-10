Manny Machado conecta su jonrón número 200 con el uniforme de los Padres mientras San Diego vence a St. Louis

SAN DIEGO (AP) — Manny Machado conectó el jonrón 375 de su carrera y el 200 con el uniforme de los Padres, Ty France también disparó profundo y San Diego venció el sábado 4-2 a los Cardenales de San Luis.

Fernando Tatis Jr. rompió el empate con un sencillo de dos carreras en la quinta entrada para respaldar a Randy Vásquez (4-1), quien permitió una carrera y seis hits y ponchó a seis en cinco entradas.

Mason Miller consiguió el último out de la octava, pero el cerrador de los Padres tuvo algunos problemas inusuales en la novena, caminando a dos bateadores antes de que Yahel Pozo alcanzara cuando se ponchó con un slider en la tierra. Miller escapó del problema al derribar a JJ Wetherholt, buscando una bola rápida de 101 mph para su cuarto ponche de la entrada.

El derecho dominante ha recibido anotaciones en solo una de sus 18 salidas esta temporada y tiene 12 salvamentos, líder en las Grandes Ligas, en otras tantas oportunidades.

Machado conectó un jonrón en el octavo ante el relevista Matt Svanson para poner el marcador 4-2. También conectó 162 jonrones con Baltimore y 13 en media temporada con los Dodgers de Los Ángeles.

Nathan Church le dio a los Cardinals una ventaja de 1-0 en el cuarto con un doble productor.

Los Padres empataron en el quinto cuando Francia conectó un jonrón al centro de Dustin May (3-4). Más adelante en el cuadro, Tatis conectó un sencillo al jardín derecho para poner el 3-1. May permitió tres carreras y tres hits y ponchó a siete en seis entradas.

En el octavo, Iván Herrera conectó un doble por la línea del jardín izquierdo frente al relevista de San Diego Adrián Morejón para anotar a Wetherholt desde primera.

A continuación

El RHP de los Cardinals, Kyle Leahy (4-3, 4.93 de efectividad) comenzará frente al RHP de los Padres, Walker Buehler (2-2, 15.64) el domingo mientras San Diego busca dividir la serie de cuatro juegos.

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