Dónde se dirige la siguiente batalla entre Trump, el Partido Republicano y los Demócratas tras fallos judiciales clave

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El presidente Donald Trump y los republicanos elogian el exitoso fallo de la Corte Suprema de Virginia para anular la medida electoral de redistribución de distritos del Congreso del estado, que fue un importante revés para los demócratas en la batalla por la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“Gran victoria para el Partido Republicano”, proclamó el presidente en una publicación en las redes sociales el viernes, minutos después de que el tribunal más alto de Virginia anulara el referéndum aprobado por los votantes el mes pasado.

El nuevo mapa trazado por la legislatura de Virginia habría dado a los demócratas cuatro distritos más de izquierda en la Cámara de Representantes en la Commonwealth antes de las elecciones intermedias de este año, cuando los republicanos defenderán su estrecha mayoría en la cámara.

El fallo de Virginia, junto con la reciente opinión de la mayoría conservadora en la Corte Suprema de recortar una protección clave de la Ley de Derecho al Voto, está dando a Trump y al Partido Republicano un gran impulso en su lucha política en curso con los demócratas para rediseñar los mapas de los distritos del Congreso antes de las elecciones intermedias. Lo que está en juego en este enfrentamiento a nivel nacional sobre la redistribución de distritos es qué partido controlará la Cámara durante los dos últimos años del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca.

FALLO DE GRAN ÉXITO: ​​LA CORTE SUPREMA DE VIRGINIA ATACA EL MAPA DEL CONGRESO RESPALDADO POR LOS DEMÓCRATAS

En Virginia, la decisión significa que el mapa utilizado en las elecciones de 2024 permanecerá vigente para los enfrentamientos en las urnas de 2026. Los demócratas controlan actualmente la delegación estatal de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por un margen de 6 a 5. El mapa ahora revocado podría haber resultado en una ventaja de 10-1 para los demócratas en el estado competitivo pero de tendencia azul.

A raíz de su último revés legal, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, el representante Hakeem Jeffries de Nueva York, dijo: “Estamos explorando todas las opciones para revocar esta impactante decisión”.

Y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes prometió: “No importa lo que cueste, los demócratas de la Cámara de Representantes ganarán en noviembre para que podamos ayudar a rescatar a esta nación del extremismo desatado por Donald Trump y los republicanos”.

Pero las guerras de redistribución de distritos de 2026 están lejos de terminar, y el panorama político puede volverse aún más difícil para los demócratas en el futuro.

Aquí es donde están las cosas.

Luisiana

La decisión de la Corte Suprema reformó la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965 al dictaminar que la raza no debería dictar la redefinición de los mapas de los distritos legislativos. Y la opinión dictaminó específicamente que el mapa de distritos electorales de Luisiana era inconstitucional.

La semana pasada, la Corte Suprema dijo que su decisión que declara mapa de luisiana inconstitucional debería entrar en vigor inmediatamente, rompiendo con su procedimiento habitual de esperar aproximadamente un mes antes de que sus opiniones se vuelvan oficiales.

Eso allanó el camino para que la legislatura estatal controlada por el Partido Republicano comenzara el proceso de rediseñar el mapa, y las audiencias comenzaron el viernes.

El gobernador republicano Jeff Landry, un importante aliado de Trump, tomó medidas rápidas inmediatamente después del fallo del tribunal superior, cuando retrasó las elecciones primarias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos del 16 de mayo en Luisiana.

Los republicanos de Luisiana pretenden borrar uno o ambos de los dos escaños de la Cámara de mayoría negra, que están representados por demócratas.

Tennesse

Los republicanos en Tennessee actuaron aún más rápido.

La legislatura de Tennessee, dominada por el Partido Republicano, adoptó rápidamente el jueves un nuevo mapa que eliminaría el único distrito del Congreso controlado por los demócratas en el estado y probablemente daría a los republicanos el control de los nueve distritos.

EL GOBIERNO DE TENN LEE CONVOCA UNA SESIÓN ESPECIAL PARA REDIBUJAR EL MAPA DE LA CASA A FAVOR DEL GOP 9-0

El gobernador republicano Bill Lee rápidamente promulgó los nuevos mapas.

El representante demócrata Steve Cohen, que representa al distrito de mayoría negra que está siendo dividido, prometió emprender acciones legales.

“Trump sabe que TIENE que amañar el juego para mantener su mayoría en noviembre. Y el Partido Republicano de TN estaba dispuesto a aceptarlo. Es vergonzoso”, escribió Cohen en las redes sociales. “La próxima parada son los tribunales”.

Alabama

Los legisladores en el legislatura de alabama donde el Partido Republicano tiene una supermayoría en ambas cámaras, están avanzando en la legislación cuando se reunieron la semana pasada en una sesión especial centrada en la redistribución de distritos. Los nuevos mapas pueden resultar en la eliminación de uno o ambos de los dos distritos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del estado que son de tendencia azul.

La sesión especial fue convocada por la gobernadora republicana Kay Ivey.

Pero cualquier nuevo mapa aprobado por los legisladores de Alabama deberá recibir luz verde de la Corte Suprema. Esto se debe a que el tribunal superior prohíbe actualmente a Alabama redistribuir distritos hasta 2030. No está claro si el tribunal levantará su orden judicial.

Las protestas sacudieron las legislaturas de Alabama y Tennessee mientras los legisladores republicanos impulsaban los nuevos mapas.

Carolina del Sur

En Carolina del Sur, la legislatura controlada por el Partido Republicano regresa a una sesión especial el lunes, mientras los legisladores republicanos consideran un nuevo mapa que podría dejar sin trabajo al veterano representante Jim Clyburn, el único demócrata en la delegación de siete miembros de la Cámara de Representantes del estado.

Georgia

Los republicanos en Georgia están divididos sobre la decisión del gobernador republicano Brian Kemp de Georgia de no convocar a los legisladores estatales a una sesión especial sobre la redistribución de distritos.

Las primarias del estado serán el 19 de mayo y la votación anticipada ya está en marcha en Georgia.

Florida

Mientras tanto, el gobernador republicano Ron DeSantis firmó el lunes un proyecto de ley aprobado la semana pasada por la legislatura estatal dominada por el Partido Republicano que rediseña los distritos electorales del estado de tendencia roja, agregando cuatro escaños más de derecha al eliminar distritos actualmente controlados por los demócratas.

Los republicanos actualmente controlan la delegación de la Cámara de Representantes de Florida por un margen de 20 a 8.

¿Cómo llegamos aquí?

La batalla por los mapas se inició la primavera pasada cuando Trump, con el objetivo de evitar lo que sucedió durante su primer mandato en la Casa Blanca, cuando los demócratas recuperaron la mayoría de la Cámara en las elecciones intermedias de 2018, planteó por primera vez la idea de una rara, pero no inaudita, redistribución de distritos en el Congreso a mediados de la década.

La misión era simple: rediseñar los mapas de los distritos del Congreso en los estados rojos para reforzar la frágil mayoría republicana en la Cámara de Representantes y mantener el control de la cámara en las elecciones intermedias, cuando el partido en el poder tradicionalmente enfrenta vientos políticos en contra y pierde escaños.

Cuando los periodistas le preguntaron el verano pasado sobre su plan para agregar escaños en la Cámara de Representantes de tendencia republicana en todo el país, el presidente dijo: “Texas será el más grande. Y serán cinco”.

El gobernador republicano Greg Abbott de Texas convocó una sesión especial de la legislatura estatal dominada por el Partido Republicano para aprobar el nuevo mapa.

Pero los legisladores estatales demócratas, que rompieron el quórum durante dos semanas mientras huían de Texas en un intento por retrasar la aprobación del proyecto de ley de redistribución de distritos, energizaron a los demócratas de todo el país. Entre quienes lideraron la lucha contra la redistribución de distritos de Trump se encontraba el gobernador demócrata Gavin Newsom de California.

En noviembre, los votantes de California aprobaron abrumadoramente la Proposición 50, una iniciativa electoral que desvió temporalmente la comisión no partidista de redistribución de distritos del estado de tendencia izquierdista y devolvió el poder de trazar los mapas del Congreso a la legislatura dominada por los demócratas.

Eso llevó a la creación de cinco distritos electorales más de tendencia demócrata en California, cuyo objetivo era contrarrestar la decisión de Texas de rediseñar sus mapas.

Pero la lucha se extendió rápidamente más allá de Texas y California.

Missouri y Ohio, controlados por los republicanos, y el estado indeciso de Carolina del Norte, donde el Partido Republicano domina la legislatura, dibujaron nuevos mapas como parte del impulso del presidente.

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Pero en un golpe a los republicanos, un juez de distrito de Utah a fines del año pasado rechazó un mapa de distrito del Congreso elaborado por la legislatura estatal dominada por el Partido Republicano y en su lugar aprobó un distrito alternativo que creará un distrito de tendencia demócrata antes de las elecciones intermedias.

Y en diciembre los republicanos en el Senado de Indiana desafiaron a Trump, rechazando un proyecto de ley de redistribución de distritos que había sido aprobado por la Cámara estatal.

Ante la ira del presidente, cinco de esos senadores estatales republicanos en Indiana fueron derrocados por rivales respaldados por Trump en las primarias republicanas de la semana pasada.