Rally de Portugal – ES21: McErlean logra el scratch, Ogier recupera tiempo en Neuville

Finalmente, el éxito sonrió a un Josh McErlean que venía muy mal desde el inicio del Rally de Portugal. Abridor debido a sus desventuras del día anterior, el piloto de M-Sport logró marcar el tiempo scratch para el TC21 en 7:19.8 en un terreno todavía muy embarrado. Afortunadamente para él, las condiciones se volvieron peligrosas para los siguientes pilotos, que no pudieron acercarse a su marca.

El duelo por la general siguió evolucionando de su lado, ya que, una vez más, Sébastien Ogier y Thierry Neuville no marcaron el mismo ritmo en esta especial. A 4,2 segundos del tiempo cero, Sébastien Ogier aventajaba en tres segundos a Thierry Neuville, mientras que el belga había logrado aventajar al francés en siete segundos en la etapa anterior.

Finalmente, en WRC2, fue el sueco Mille Johansson quien marcó el mejor tiempo, justo por delante de Nikolay Gryazin y Teemu Suninen. El francés mejor clasificado no es otro que Éric Camilli, cuarto en su categoría.

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WRC – Rally de Portugal

Las clasificaciones al final del SS21

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