El secretario de Energía dice que la administración Trump está abierta a suspender el impuesto a la gasolina en medio del aumento de los precios

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC News que la administración Trump está “abierta a todas las ideas” para reducir el costo del gas, incluida la suspensión del impuesto federal al gas.

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Los precios de la gasolina se han disparado, alcanzando un promedio nacional de 4,52 dólares por galón el domingo, según datos del club automovilístico AAA, un aumento de más del 50% desde el inicio de la guerra con Irán.

Cuando la moderadora Kristen Welker le preguntó si apoyaría la suspensión del impuesto federal a la gasolina, Wright dijo que “esta administración apoya todas las medidas que se puedan tomar para bajar el precio en el surtidor y bajar los precios para los estadounidenses”.

Cuando se le pidió que aclarara si el presidente Donald Trump está dispuesto a suspender el impuesto federal a la gasolina, que asciende a unos 18 centavos por galón, Wright dijo: “Estamos abiertos a todas las ideas”.

“Todo tiene sus ventajas y desventajas”, añadió.

Los demócratas en el Congreso presentaron un proyecto de ley en marzo para suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina hasta octubre.

Wright se negó a especular cuando se le preguntó si los precios promedio de la gasolina, que siguen siendo un tema político importante durante un año electoral de mitad de período, podrían alcanzar los $5 por galón.

“No puedo predecir el precio de la energía en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, pero lo que estamos haciendo es poner fin a un conflicto que Irán ha librado durante 47 años”, dijo. “Muerte a Estados Unidos durante 47 años, muerte a Israel”.

Cuando se le volvió a presionar sobre la posibilidad de que los precios de la gasolina alcancen el hito de los 5 dólares, Wright dijo que “simplemente estaba evitando las predicciones de precios”.

“Pero sí diré que Estados Unidos está en una posición tremenda”, añadió, señalando la producción estadounidense de petróleo y gas natural.

Wright dijo anteriormente a “Meet the Press” en marzo que había una “muy buena posibilidad” de que los precios de la gasolina cayeran por debajo de $3 por galón para el verano. En ese momento, Wright predijo que “los estadounidenses lo sentirán durante algunas semanas más”. Ocho semanas después, los precios del gas han seguido subiendo y no han mostrado señales inmediatas de volver a los precios de antes de la guerra en medio del continuo bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Los expertos dicen que si bien el propio bloqueo de los puertos iraníes por parte de Estados Unidos privaría en última instancia a Irán de los necesarios ingresos petroleros, el país probablemente podría resistir esa presión durante meses.