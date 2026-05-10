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Un laboratorio de chocolate en Italia será bueno para los consumidores de chocolate y para los agricultores

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Gabriel Sánchez
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Un laboratorio de chocolate en Italia será bueno para los consumidores de chocolate y para los agricultores

Julien Simonis, director del programa Cacao de Excelencia, huele e inspecciona meticulosamente los granos de cacao partidos por la mitad durante una evaluación de calidad física en el laboratorio de Perugia. Esta evaluación sensorial y visual permite la verificación inmediata de los niveles de fermentación y la identificación de potenciales aromáticos o defectos internos en las muestras.

Valerio Muscella para NPR


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Valerio Muscella para NPR

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En el centro de Roma, Julien Simonis Sostiene una pequeña barra de chocolate hecha con granos de cacao originarios de Hawaii. Lo rompe en pedazos antes de desenvolver la lámina dorada que lo rodea. Simonis coloca un bocado en su lengua y luego inhala por la boca y exhala por la nariz para aumentar su percepción del aroma y sabor del chocolate.

Una mirada de reverencia lo invade.

“Dios mío”, susurra. “Cada vez que pruebo esto, siempre me sorprendo. Tienes un impulso de acidez. Esta explosión de sabores frescos”. Simonis detecta un carácter frutal y un toque de cardamomo y nuez moscada.

Cuando hace lo mismo con un poco de chocolate producido a partir de cacao cosechado en una finca peruana, describe un sabor a pasas que da paso a un sabor a nuez. “Es extremadamente cremoso”, dice Simonis.

Cada cacao es diferente. “El cacao tiene una variedad genética increíble”, dice Simonis. Pero durante mucho tiempo no hubo una forma estándar de comparar la vertiginosa variedad de frijoles producidos en las granjas de los trópicos. Esto es diferente al vino con sus sumilleres o al café con sus calificadores Q: personas que prueban, comparan y califican sistemáticamente esos productos utilizando una rúbrica acordada internacionalmente.

Pero había quienes en el negocio del chocolate querían subir el listón. Y así, en 2009, el Alianza de Bioversity Internacional y CIATuna organización sin fines de lucro de agricultura sostenible con sede en Roma, inició un programa llamado Cacao de Excelencia. Y le pidieron a Simonis, un científico del chocolate que ahora se desempeña como gerente del programa, que los ayudara a desarrollar una forma estandarizada de preparar y evaluar el cacao.

“Ha sido revisado, adaptado y cuestionado”, dice Simonis.

Tomó años, pero el equipo ahora tiene un proceso que respaldan, y Simons dice que a nivel mundial, varios miles de productores, comerciantes y partes interesadas lo utilizan cada día.

Un técnico sostiene una vaina de cacao entera y seca en el laboratorio de Cacao de Excelencia. Según los estándares de calidad de la iniciativa, el secado adecuado es vital, ya que reduce la humedad de un 60% a aproximadamente un 7% para prevenir moho y desarrollar precursores de sabor. Liderado por la Alianza de Bioversity International y el CIAT, el laboratorio analiza muestras de más de 50 orígenes para reconocer la calidad superior del cacao.

Una vez secas, las mazorcas de cacao se vuelven marrones. Pero cuando están frescos, pueden tener tonos vibrantes de rojo, naranja, amarillo y verde. Y los hay de todas las formas y tamaños, lo que refleja su “increíble cantidad de variedad genética”, dice Simonis.

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Tener tales estándares podría hacer mucho por la industria del cacao. “Armonizar la forma de hablar de un producto alimenticio”, explica Simonis, permite a compradores y vendedores revisar, discutir y apreciar las diferencias.

Y esto, a su vez, podría ayudar a persuadir a los consumidores a pagar más por un chocolate de mayor calidad. Parte de este dinero puede regresar a los agricultores, y podría marcar una gran diferencia, especialmente para aquellos que operan en escalas más pequeñas.

“Muchos productores de cacao viven bajo los límites de la pobreza”, afirma Simonis. “Hay muchos desafíos económicos porque muchos de los productores de cacao viven en lugares muy rurales e inaccesibles”. Esto se aplica en todos los ámbitos, pero es particularmente cierto en Costa de Marfil y Ghana, donde se produce más de la mitad del cacao del mundo.

La asistente de laboratorio Julia Butac y el director de programa Julien Simonis realizan el proceso de desmolde en el laboratorio Cacao of Excellence en Perugia. Una vez que el chocolate se ha enfriado y contraído, las barras se retiran cuidadosamente de sus moldes, un paso final que confirma el éxito del proceso de templado a través del característico acabado brillante y crujiente del chocolate.

Cada chocolate, elaborado de forma idéntica, está envuelto en una lámina de oro. Es el paso final de preparación antes de que las muestras sean distribuidas para su degustación y evaluación.

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Un chef manipula moldes llenos de chocolate mientras los trabajadores preparan barras artesanales durante una sesión de producción en Perugia, el 6 de mayo de 2026. Esta etapa final del moldeado requiere que las bandejas se vibren o se golpeen para eliminar las burbujas de aire antes de colocarlas en un ambiente frío para que se solidifiquen. El proceso garantiza que las barras de chocolate terminadas tengan una textura suave y una apariencia uniforme.

El chocolate templado se vierte en un conjunto de pequeños moldes de chocolate que se golpean sobre la mesa para eliminar las burbujas de aire antes de enfriar.

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Los técnicos utilizan pinzas para clasificar meticulosamente los granos de cacao en el laboratorio de Cacao de Excelencia en Perugia. Esta fase de selección manual, que sigue al tostado y aventado, es fundamental para eliminar cualquier fragmento de cáscara o impurezas restantes. Garantizar la pureza absoluta de los granos antes de molerlos es un paso esencial para crear un licor de cacao impecable, lo que permite la evaluación sensorial precisa de perfiles aromáticos únicos de productores de cacao de todo el mundo.

Una vez tostadas, las cáscaras se separan de los fragmentos del frijol, que se denominan nibs. Parte de esto se hace a máquina, pero las piezas más pequeñas deben separarse a mano. “Es realmente un trabajo físico”, dice la asistente de laboratorio Julia Butac sobre todo el proceso.

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Una transformación trascendente

El procesamiento estandarizado del cacao se lleva a cabo en un laboratorio ubicado dentro del Museo de la Experiencia del Chocolate en la montañosa Perugia, a unas cien millas al norte de Roma.

Para empezar, asistente de laboratorio. Julia Butac vacía una bolsa de arpillera con frijoles en un recipiente y comienza a tamizarlos un par de puñados a la vez, eliminando todo lo que no sea un frijol completo. “Es realmente un trabajo físico”, afirma, reconociendo el rigor del método.

Butac es de Filipinas y nunca fue una gran fanática del chocolate, pero este proceso le ha hecho apreciarlo más profundamente.

“Ver el desarrollo de sabores como frutas, nueces y especias te satisface”, explica. Butac se alegra cuando piensa en su relación con el chocolate con el que trabaja cada semana. “Ooooh, es mi bebé”. ella dice. “Necesito que me importe, necesito cuidarlo”.

Butac procede a cortar por la mitad 50 granos casi simultáneamente con algo parecido a una guillotina. Una fragancia a chocolate flota en el aire, mezclada con notas cítricas. Ella registra sus impresiones en una hoja de cálculo.

Una vista de cerca de las manos de un especialista inspeccionando los granos de cacao secos en el laboratorio de Cacao de Excelencia en Perugia. Esta rigurosa selección y análisis físico son los primeros pasos en el proceso de evaluación para identificar perfiles de sabor superiores. Liderada por la Alianza de Bioversity International y el CIAT, la iniciativa tiene como objetivo recompensar la excelencia en la producción de cacao y apoyar los medios de vida de los agricultores a nivel mundial.

Los granos se colocan en una bandeja para tostarlos. Este calentamiento ayuda a despertar el cacao y convertirlo en una versión más plena y embriagadora de sí mismo.

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A continuación, Butac coloca un manojo de granos en dos bandejas y los tuesta durante un período de tiempo específico antes de separar las cáscaras de los granos y luego pasar los fragmentos de granos, también conocidos como semillas, por un molino. Cada paso despierta aún más el cacao y lo convierte en una versión más plena y embriagadora de sí mismo.

Luego, Butac enfría el cacao molido, lo mezcla con una cantidad precisa de azúcar y manteca de cacao y lo templa antes de verter el chocolate resultante en un conjunto de moldes pequeños.

Dice que, como las personas, cada tipo de cacao es especial. “Estoy descubriendo que tienen cualidades diferentes”, dice. “También tenemos diferentes cualidades”.

La asistente de laboratorio Julia Butac posa para un retrato en el laboratorio Cacao of Excellence en Perugia. Como parte del equipo técnico, ayuda en el análisis físico y sensorial de muestras de cacao de todo el mundo, apoyando la misión de la organización de establecer estándares de calidad globales y recompensar la diversidad de sabores de los orígenes superiores del cacao.

Butac es de Filipinas y nunca fue una gran fanática del chocolate, pero su participación en el programa Cacao of Excellence le ha dado un aprecio más profundo por él.

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Enalteciendo al cacao y a quienes lo producen

Esos dos chocolates que probó Simonis: el uno de hawai y el otro de peru – habían sido procesados ​​y preparados de manera idéntica en Perugia, pero tienen dos personalidades muy diferentes.

“Simplemente date cuenta de que la diferencia entre estos chocolates [is] “Sólo proviene del grano de cacao”, dice. “A pesar de que la receta es exactamente la misma, los sabores son completamente diferentes”.

Simonis confía en un panel de 15 catadores profesionales capacitados para evaluar la combinación única de acidez, amargor, astringencia y más de un chocolate. El resultado es una forma estandarizada de comparar el chocolate, lo que permite fijar el precio y valorar el cacao según su calidad.

Cada vez más personas se unen al programa. Hay un cargo por la capacitación y la certificación, pero el acceso a recursos que incluyen un guía paso a paso al procesamiento del cacao y a la rueda de sabor que los catadores oficiales utilizan para realizar sus valoraciones son gratuitos. “Estamos intentando trabajar con todos los países productores del mundo”, añade.

ulien Simonis, director del programa Cacao de Excelencia, posa para un retrato en el Museo del Chocolate de Perugia. Simonis lidera la iniciativa, gestionada por la Alianza de Bioversity International y el CIAT, que establece estándares globales para la calidad del cacao. Al analizar miles de muestras de más de 50 orígenes, el programa tiene como objetivo incentivar a los agricultores, salvaguardar la diversidad genética y garantizar la sostenibilidad de la cadena de suministro del cacao.

Simonis dice que cada chocolate tiene su propia mezcla de sabor y personalidad. En cuanto a cuál prefiere, “realmente depende de mi estado de ánimo y de la hora del día”, dice.

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Eso incluye una parte lluviosa de Tailandia donde Roong Kumpan fundó Chocolate Tintín. Dice que unirse al programa, que también reconoció su pequeña granja familiar con un premio, ayudó a aumentar su visibilidad. El equipo de Italia también le mostró a Kumpan cómo mejorar su producto mejorando los pasos de fermentación y secado.

“El Cacao de Excelencia ofrece a los pequeños productores la oportunidad de ser vistos y reconocidos internacionalmente”, afirma. “Creo que ayudará a aumentar mis ingresos en el futuro”.

De hecho, algunos productores de cacao ya han visto mejores ingresos como resultado de su participación en el programa. Por ejemplo, el finca juan laura en los bosques del Perú ha reportado un incremento del 30% en sus ventas. Rosaura Laura, quien dirige la operación, dice que el ingreso extra es algo más que dinero.

“Creo que esta es una buena manera de dignificar a los trabajadores y cambiar la mentalidad de la gente respecto a los agricultores”, dice, refiriéndose a la forma en que los agricultores en general tienden a ser menospreciados en su país.

Por encima de todo, Laura cree que este esfuerzo está permitiendo a los productores, compradores y consumidores de cacao hablar el mismo idioma, uno que sea capaz de describir la magia de los granos que convertimos en esa cosa de otro mundo llamada chocolate.

Julien Simonis, director del programa Cacao de Excelencia, explica a los visitantes la evaluación de la calidad física de los granos de cacao a través de una mampara de cristal en el Museo del Chocolate. Simonis demuestra el proceso de análisis sensorial y visual, que implica inspeccionar los granos partidos por la mitad para verificar los niveles de fermentación y el potencial aromático.

El laboratorio del Cacao of Excellence se encuentra dentro del Museo de la Experiencia del Chocolate en Perugia, Italia, lo que permite a los visitantes observar de primera mano el trabajo de los investigadores y técnicos.

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