El ex Wildcat Landon Young tiene una nueva casa en la NFL

Landon joven se hizo un hueco como colaborador constante los domingos para los New Orleans Saints. El ex Kentucky Wildcat busca extender su carrera y un equipo está dispuesto a observarlo más de cerca.

Un mal descanso le costó a Young toda la temporada 2025. En el último partido de pretemporada de los Saints contra los Broncos, sufrió una lesión en el tobillo y fue sacado del campo. La lesión requirió cirugía y fue colocado en la reserva de lesionados por el resto de su cuarta temporada en la NFL.

Ahora tiene otra oportunidad. Young fue uno de los 31 jugadores que probaron para los Jets durante el minicampamento de novatos. Nueva York anunció el domingo que agregó a Young a su lista de 90 hombres.

Young era un recluta condecorado cuando llegó a Kentucky. El prospecto de cinco estrellas entró en acción casi de inmediato y, aun así, prosperó como tackle izquierdo. A pesar de pasar todo su tiempo en Lexington como tackle izquierdo, se ha sentido cómodo yendo de un lado a otro los domingos.

Young ha aparecido en 56 juegos y fue titular en 12 durante sus primeras cuatro temporadas en Nueva Orleans. En esos 12 inicios, jugó en todas las posiciones de la línea ofensiva excepto en el centro. Cuando las plantillas se reducen a 53, la versatilidad es imperativa para los linieros ofensivos, y es por eso que esta ex selección de sexta ronda tiene la oportunidad de extender su carrera al sexto año con los New York Jets.

Otros acontecimientos de los ex Wildcats en la NFL

Aunque Young sufrió múltiples lesiones, en realidad no se comparan con lo que Josh Pascual ha experimentado desde que llegó a la NFL.

Comenzó lentamente, gracias a un problema en la ingle/hernia. También tuvo que lidiar con una lesión en el hombro antes de que una lesión en la espalda lo dejara fuera durante toda la temporada 2025. Eso fue suficiente para que los Lions dejaran atrás su ex selección de segunda ronda esta temporada baja. Paschal regresó al campo el mes pasado y participó en un minicampamento de novatos con los Cleveland Browns. Con suerte, se recuperará lo suficiente como para tener una oportunidad más en una plantilla de la NFL.

Lucas Fortner fue seleccionado una ronda después de Paschal en 2022. Justo antes del inicio de la temporada 2025, Jacksonville lo transfirió a Nueva Orleans, donde finalmente obtuvo un papel titular para los últimos 10 juegos de la temporada. Firmó un contrato de un año y $4.75 millones con Carolina esta temporada baja y acaba de anunciar que será papá. ¡Felicidades a los Fortners!