Cómo ver el debate televisivo en vivo de los candidatos a gobernador de California el jueves 14 de mayo

Con un número de votantes aún indecisos sobre por quién votar como próximo gobernador de California, los principales candidatos en la concurrida contienda se enfrentarán una vez más el jueves 14 de mayo, en lo que probablemente será el último debate televisado antes de las elecciones primarias del 2 de junio.

Se enfrentarán cara a cara y el evento se transmitirá en las estaciones CBS de todo el estado, incluidos KCBS Channel 2 y KCAL Channel 9 en el área de Los Ángeles, y se transmitirá en las plataformas digitales de las estaciones. El programa comenzará a las 17:00 horas con un segmento previo al debate, seguido del debate en vivo de 17:30 a 19:00 horas.

El enfrentamiento incluirá al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, y al comentarista político Steve Hilton, ambos republicanos.

Del lado demócrata, el exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, el alcalde de San José, Matt Mahan, la exrepresentante Katie Porter, el multimillonario defensor ambiental Tom Steyer y el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, también han confirmado su asistencia.

El superintendente de Instrucción Pública de California, Tony Thurmond, que va por detrás en las encuestas, fue invitado pero no había confirmado su participación hasta el miércoles por la tarde, según CBS.

Durante 90 minutos, se pedirá a los candidatos que opinen sobre temas candentes, incluida la asequibilidad, la vivienda, la seguridad pública, el clima, la educación y la atención médica. Los candidatos podrán interrogarse entre sí directamente.

El evento, que será moderado por los reporteros de CBS Ryan Yamamoto y Tom Wait, junto con Schuyler Hudak Prionas, editor en jefe del San Francisco Examiner, ofrecerá a los votantes indecisos “una última oportunidad para escuchar directamente” a los candidatos antes del día de las elecciones, según CBS.

“Cuando los votantes aún están tomando una decisión, debates como este importan”, dijo en un comunicado Scott Warren, presidente regional y gerente general de CBS Bay Area y CBS Sacramento. “Las elecciones son un ejemplo en el que los medios locales son más importantes, y nuestra responsabilidad es poner a los candidatos en escena una vez más y dejar que los votantes decidan”.

En la encuesta más reciente del Partido Demócrata de California, el 14% de los votantes probables todavía estaban indecisos sobre su elección para gobernador, aunque han pasado más de 10 días desde que se realizó la encuesta.

La mayoría de los candidatos que se enfrentaron el jueves por la noche desde el Merchants Exchange Building en San Francisco también aparecieron en cada uno de los últimos cuatro debates televisados ​​de las últimas semanas. Pero entre preguntas rápidas y candidatos insultándose o hablando entre sí, la naturaleza caótica de algunos momentos de debate hizo poco para ayudar a los votantes indecisos a decidirse sobre su candidato preferido, dijeron algunos observadores políticos.

El veterano consultor político Garry South, que trabajó en la campaña del gobernador Gray Davis, dijo que cuando hay tanta gente en el escenario del debate a la vez es difícil que los candidatos tengan tiempo para profundizar en las áreas políticas, lo que a menudo deja a los espectadores con poco más que breves fragmentos de sonido.

Como consultor que ha ayudado a varios candidatos, incluidos los presidenciales, a prepararse para los debates, South dijo que en esta última etapa de la temporada de campaña (faltan menos de tres semanas para el día de las elecciones y la votación anticipada ya ha comenzado) hay dos cosas en las que los consultores de campaña les están diciendo a sus candidatos que se concentren para el último debate: identificar sus principales puntos de conversación y saber quién es su principal oponente.

“Siempre dices: ‘Está bien, aquí están los tres principales puntos de conversación que quieres transmitir, y si tienes que repetirlos 17 veces, los repites 17 veces'”, dijo South.

También dijo que los espectadores deberían esperar que los candidatos entren al debate preparados para perseguir a su objetivo principal.

“¿Quién es el candidato que más se interpone en su camino hacia el éxito electoral? Diferentes candidatos tendrán diferentes puntos de vista al respecto”, dijo South. “Pero eso es lo que hay que tener en cuenta: ¿quién creen estos candidatos que es su principal oponente?”.

La última encuesta de Emerson College, realizada el 9 y 10 de mayo entre 1.000 probables votantes de las primarias, encontró a Becerra con una estrecha ventaja del 19%. Hilton, que ha disfrutado de un relativo éxito en las encuestas hasta ahora, le siguió con un 17,1%. Steyer quedó en tercer lugar con un 16,6%.

Bianco obtuvo un apoyo del 10,7%, seguido de Porter con un 10,3%. Completando la parte inferior de la encuesta estaban Mahan con un 7,9%, Villaraigosa con un 4% y Thurmond con un 1,1%. Otro 12,1% estaba indeciso.